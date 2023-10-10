Rheinmetall получил заказ от ФРГ на поставку артиллерийских снарядов для Украины

Германия заказала у Rheinmetall более 150 тыс. снарядов для Украины

Всего концерн должен поставить ВСУ более 150 тыс. снарядов 155 мм. К концу 2023 года Rheinmetall поставит Киеву несколько десятков тысяч штук, остальные — в 2024-м

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Оружейный концерн Rheinmetall получил третий заказ от правительства Германии на поставки более 100 тыс. 155 мм снарядов, говорится на сайте компании.

«Стоимость контракта составляет сотни миллионов евро. Несколько десятков тысяч снарядов должны быть поставлены в 2023 году, остальные — в 2024 году», — подчеркнул концерн.

Общее число снарядов, которые концерн должен поставить ВСУ, превышает 150 тыс.

«Европейская правда» ранее сообщала, что с начала спецоперации Украина получила от США более 2 млн снарядов 155-миллиметрового калибра. В июле президент США Джо Байден заявил, что у США недостаточно боеприпасов для восполнения запасов Украины.

В августе The Financial Times сообщила, что США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов натовского калибра на Украину. Вашингтон намерен нарастить производство артиллерийских снарядов для Украины, потратив на это $2,5 млрд.

По данным газеты, Украина за день использует 5–6 тыс. артиллерийских снарядов, что сравнимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время.

Депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил, что Украина работает над организацией производства в стране снарядов натовского калибра 155 мм.

Россия критикует поставки Западом оружия Украине. В Кремле считают, что это затягивает военные действия, но поставленные перед российскими военными задачи будут выполнены.