FT узнала о соглашении США с двумя странами по поставкам снарядов Украине
США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину и ведут аналогичные переговоры с Японией. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на американских чиновников.
По словам источников, усилия Вашингтона направлены на поставку Киеву большего количества 155-мм снарядов, используемых в гаубицах М777. В краткосрочной перспективе Штаты ожидают поставок украинским военным снарядов от международных союзников, а в ближайшие два года рассчитывают нарастить собственное производство.
К 2025 году планируется, что США смогут ежемесячно выпускать до 90 тыс. 155-мм снарядов, отмечают собеседники издания, подчеркивая, что ранее Вашингтон не уделял этому особого внимания.
«До Украины основное внимание армии [США] было сосредоточено на создании новых танковых боеприпасов», — сказал исполнительный вице-президент Национальной ассоциации оборонной промышленности Гай Уолш.
В начале июля президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что у Украины заканчиваются 155-мм боеприпасы, которых у США для восполнения запасов недостаточно. По его словам, поэтому было принято решение передать Киеву кассетные снаряды.
Еще в прошлом ноябре источники CNN сообщали об истощении запасов некоторых видов вооружений и боеприпасов в США. По их словам, речь идет о 155-мм артиллерийских боеприпасах и о переносных зенитных комплексах Stinger, противорадиолокационных ракетах HARM, ракетах класса «земля — земля» GMLRS и переносных противотанковых комплексах Javelin.
Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил 23 июля, что в стране идет работа над тем, чтобы организовать производство снарядов натовского калибра 155 мм.
Россия неоднократно критиковала поставки Западом оружия на Украину. Кремль настаивает, что это лишь скажется на продолжительности конфликта в сторону затягивания.