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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о соглашении США с двумя странами по поставкам снарядов Украине

FT: США заключили соглашения с Южной Кореей и Болгарией о поставке 155-мм снарядов Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
США в краткосрочной перспективе рассчитывают, что 155-мм снаряды Украине поставят союзники — соглашения уже заключены с Болгарией и Южной Кореей, ведутся переговоры с Японией. К 2025 году Штаты намерены нарастить свое производство
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину и ведут аналогичные переговоры с Японией. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, усилия Вашингтона направлены на поставку Киеву большего количества 155-мм снарядов, используемых в гаубицах М777. В краткосрочной перспективе Штаты ожидают поставок украинским военным снарядов от международных союзников, а в ближайшие два года рассчитывают нарастить собственное производство.

К 2025 году планируется, что США смогут ежемесячно выпускать до 90 тыс. 155-мм снарядов, отмечают собеседники издания, подчеркивая, что ранее Вашингтон не уделял этому особого внимания.

«До Украины основное внимание армии [США] было сосредоточено на создании новых танковых боеприпасов», — сказал исполнительный вице-президент Национальной ассоциации оборонной промышленности Гай Уолш.

В начале июля президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что у Украины заканчиваются 155-мм боеприпасы, которых у США для восполнения запасов недостаточно. По его словам, поэтому было принято решение передать Киеву кассетные снаряды.

Еще в прошлом ноябре источники CNN сообщали об истощении запасов некоторых видов вооружений и боеприпасов в США. По их словам, речь идет о 155-мм артиллерийских боеприпасах и о переносных зенитных комплексах Stinger, противорадиолокационных ракетах HARM, ракетах класса «земля — земля» GMLRS и переносных противотанковых комплексах Javelin.

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Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил 23 июля, что в стране идет работа над тем, чтобы организовать производство снарядов натовского калибра 155 мм.

Россия неоднократно критиковала поставки Западом оружия на Украину. Кремль настаивает, что это лишь скажется на продолжительности конфликта в сторону затягивания.

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Виктория Громова Виктория Громова
Болгария Южная Корея США снаряды Украина
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