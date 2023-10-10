Foreign Policy узнал о нехватке у Европы оружия для Израиля из-за Украины

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Европейские чиновники опасаются, что у их правительств не осталось боеприпасов для Израиля, так как они исчерпали свои запасы в пользу Украины, заявил изданию Foreign Policy немецкий чиновник на условиях анонимности.

В понедельник, 9 октября, власти европейских стран должны были провести внутренние переговоры по поводу перспективы предоставления военной помощи Израилю. Однако, по словам источника издания, они сталкиваются с «огромной нехваткой боеприпасов из-за Украины».

После нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что в ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны. В частности, израильская сторона попросила помочь с пополнением запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол», бомб малого диаметра и боеприпасов для пулеметов, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Некоторые члены конгресса США решительно выступают против предоставления помощи Украине, но при этом поддерживают ее выделение в срочном порядке Израилю, так что в Белом доме рассматривают возможность объединить помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля, сообщили источники WP и NBC.

Свою помощь Израилю также предложили Великобритания и Канада. В Еврокомиссии заверили, что война между Израилем и ХАМАС или какие-либо другие события не могут оказать влияние на поддержку Украины со стороны ЕС.