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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Foreign Policy узнал о нехватке у Европы оружия для Израиля из-за Украины

Foreign Policy: Европа сталкивается с нехваткой оружия для Израиля из-за Украины
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Европейские чиновники опасаются, что у их правительств не осталось боеприпасов для Израиля, так как они исчерпали свои запасы в пользу Украины, заявил изданию Foreign Policy немецкий чиновник на условиях анонимности.

В понедельник, 9 октября, власти европейских стран должны были провести внутренние переговоры по поводу перспективы предоставления военной помощи Израилю. Однако, по словам источника издания, они сталкиваются с «огромной нехваткой боеприпасов из-за Украины».

После нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что в ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны. В частности, израильская сторона попросила помочь с пополнением запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол», бомб малого диаметра и боеприпасов для пулеметов, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Некоторые члены конгресса США решительно выступают против предоставления помощи Украине, но при этом поддерживают ее выделение в срочном порядке Израилю, так что в Белом доме рассматривают возможность объединить помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля, сообщили источники WP и NBC.

Свою помощь Израилю также предложили Великобритания и Канада. В Еврокомиссии заверили, что война между Израилем и ХАМАС или какие-либо другие события не могут оказать влияние на поддержку Украины со стороны ЕС.

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Теги
Израиль Украина Европа военная помощь оружие боеприпасы
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