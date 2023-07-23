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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили о планах производить снаряды калибра НАТО

Депутат Рады Чернев: Украина работает над тем, чтобы производить снаряд калибра НАТО
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Военная операция на Украине
Украина работает над организацией производства в стране 155-мм снарядов образца НАТО, заявил депутат Рады Чернев. По его словам, также Киев разрабатывает собственные системы ПВО средней дальности

На Украине идет работа над тем, чтобы организовать в стране производство снарядов натовского калибра 155 мм, заявил депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире всеукраинского телемарафона.

«Снарядная программа запустилась еще в прошлом году и каждый год у нас есть рост по количеству производства и 82-мм мин, и 120-мм мин, и 122-мм снаряда», — сказал он (цитата по «Зеркало недели»).

Депутат Рады добавил, что производством занимаются как государство, так и частные компании. По его словам, снаряд, который производится в Украине, стоит втрое дешевле купленного в других странах. При этом, считает Чернев, учитывая высокую потребность в артиллерийских снарядах, Украина все равно будет вынуждена частично покупать боеприпасы.

Он также рассказал, что Украина разрабатывает собственные системы противовоздушной обороны средней дальности. «У нас есть системы ПВО новые, они сейчас средней дальности действия — это, конечно, не аналог Patriot, или SAMP-T, или Iris-T. Я думаю, это больше [похоже] на Hawk или системы средней дальности, украинского производства и украинской разработки. <...> Они сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны», — сообщил Чернев (цитата по ТАСС).

После начала военной операции на Украине ряд стран НАТО стали передавать Киеву вооружение. В феврале 2023 года Financial Times писала, что европейские арсеналы техники начали пустеть из-за отправки боеприпасов на Украину.

По данным издания, Украина использует ежедневно 5–6 тыс. артиллерийских снарядов, что сравнимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время. В связи с этим европейские производители столкнулись с кризисом в цепочке военных поставок. Москва осуждает отправку вооружений Киеву другими странами.

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В марте украинский государственный концерн «Укроборонпром» сообщил о начале производства 125-мм снарядов для танковой пушки в партнерстве со страной НАТО за границей. Отмечалось, что производство снарядов вынесено за пределы страны «из соображений безопасности», но осуществляется специалистами из Украины. В какой именно стране НАТО производятся боеприпасы, не сообщалось. «Укроборонпром» добавил, что Киев в партнерстве с НАТО производит также 120-мм минометные мины.

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снаряды НАТО Верховная рада Украины комплексы ПВО
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