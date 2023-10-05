 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кусавшую агентов Секретной службы овчарку Байдена увезли из Белого дома

Овчарку Байдена увезли из Белого дома из-за агрессивного поведения
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Немецкую овчарку американского президента Джо Байдена по кличке Коммандер, которая неоднократно кусала агентов спецслужб, увезли из Белого дома из-за агрессивного поведения. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Элизабет Александер, директора по связям с общественностью первой леди Джилл Байден.

«Президент и первая леди заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день», — сказала представитель супруги американского президента. Она подчеркнула, что семья Байденов «благодарна за терпение» сотрудников Секретной службы и ищет способ решить проблему.

Байден завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер в декабре 2021 года, тогда же собаку привезли в Белый дом. Как сообщал CNN, собаку ему подарили на день рождения брат Джеймс Байден и невестка Сара Байден. Тогда у американского президента уже была одна немецкая овчарка — пес по кличке Мейджор.

И Мейджор, и Коммандер кусали людей. Как сообщал CNN со ссылкой на электронную переписку Секретной службы, а также на собственные подсчеты, только Коммандер кусал людей в Белом доме и в Делавэре как минимум 11 раз. После инцидента, который произошел в ноябре 2022 года, офицера спецслужбы госпитализировали с укусами рук и бедер.

The New York Post писала, что за четыре месяца с октября 2022 года по январь 2023 года пес покусал как минимум семерых человек, в том числе нескольких агентов Секретной службы, обеспечивающих безопасность в Белом доме. Ведомство выразило озабоченность относительно агрессивного поведения пса, отмечало издание.

Александер после этого заявила, что семья президента стала чаще держать Коммандера на поводке, занялась его дополнительной тренировкой и ограничила количество мест, где животное может бегать. Белый дом объяснял поведение пса пребыванием в стрессовой обстановке.

Читайте на РБК Pro
Новая профессия — юрист-программист. Почему на них растет спрос
Как стартап выручил ₽2 млрд на блогерах в эпоху запрета Instagram
Аналитики советуют брать акции авиакомпаний. Можно ли на них заработать
Как поддерживать высокие результаты с помощью планирования: 10 практик
Теги
Персоны
Джо Байден США собака овчарка агрессия
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
CNN узнал об 11-м случае укуса собакой Байдена агентов Секретной службы
Политика
Байден завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер
Общество
Собака Байдена снова укусила человека
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 04 окт, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 04 окт, 16:12
Авдолян привлек нового партнера в крупнейшую газовую компанию Якутии Бизнес, 08:30
На Сахалине задержали местного жителя за сотрудничество с Украиной Политика, 08:17
Кусавшую агентов Секретной службы овчарку Байдена увезли из Белого дома Политика, 08:08
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В московских клиниках возникли проблемы с вакцинами от свинки Общество, 08:00
Президент Словакии выступила против помощи Киеву после выборов Политика, 07:44
Армения обогнала Казахстан и Грузию по росту переводов из России Финансы, 07:30
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Женщина пострадала при обстреле курского города Рыльск Политика, 07:28
Курс евро превысил ₽105 впервые с 8 сентября Инвестиции, 07:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:02
В Россию пришло рекордное за четыре года число новых иностранных брендов Бизнес, 07:00
В МВФ оценили риски взлета сырьевых цен, если мир разделится на два блока Pro, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
В Японии после землетрясения магнитудой 6,6 предупредили об угрозе цунами Общество, 06:46