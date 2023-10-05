Кусавшую агентов Секретной службы овчарку Байдена увезли из Белого дома

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Немецкую овчарку американского президента Джо Байдена по кличке Коммандер, которая неоднократно кусала агентов спецслужб, увезли из Белого дома из-за агрессивного поведения. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Элизабет Александер, директора по связям с общественностью первой леди Джилл Байден.

«Президент и первая леди заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день», — сказала представитель супруги американского президента. Она подчеркнула, что семья Байденов «благодарна за терпение» сотрудников Секретной службы и ищет способ решить проблему.

Байден завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер в декабре 2021 года, тогда же собаку привезли в Белый дом. Как сообщал CNN, собаку ему подарили на день рождения брат Джеймс Байден и невестка Сара Байден. Тогда у американского президента уже была одна немецкая овчарка — пес по кличке Мейджор.

И Мейджор, и Коммандер кусали людей. Как сообщал CNN со ссылкой на электронную переписку Секретной службы, а также на собственные подсчеты, только Коммандер кусал людей в Белом доме и в Делавэре как минимум 11 раз. После инцидента, который произошел в ноябре 2022 года, офицера спецслужбы госпитализировали с укусами рук и бедер.

The New York Post писала, что за четыре месяца с октября 2022 года по январь 2023 года пес покусал как минимум семерых человек, в том числе нескольких агентов Секретной службы, обеспечивающих безопасность в Белом доме. Ведомство выразило озабоченность относительно агрессивного поведения пса, отмечало издание.

Александер после этого заявила, что семья президента стала чаще держать Коммандера на поводке, занялась его дополнительной тренировкой и ограничила количество мест, где животное может бегать. Белый дом объяснял поведение пса пребыванием в стрессовой обстановке.