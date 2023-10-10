Quds сообщило о штурме израильских сил Вифлеема и Наблуса

В Наблус завязались бои. Также штурму израильской армии подвергся город Калькилия, сообщает Quds. Вооруженное противостояние с израильскими силами вспыхнуло также в Дженине

Израильские военные штурмуют город Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Quds в соцсети Facebook ( (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), начались вооруженные столкновения.

Также штурму израильской армии подверглось несколько других городов, включая Вифлеем и Калькилия.

Позднее агентства сообщило, что столкновения произошли во время штурма лагеря палестинских беженцев «Дейше» в Вифлееме. Вооруженное противостояние с израильскими силами вспыхнуло также в Дженине.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль ведет войну за свое существование, и предупредил, что авиаудары по ХАМАС в секторе Газа — это «только начало». Он вновь пообещал превратить «в руины» места, где действуют силы ХАМАС. «Мы ведем войну за обеспечение нашего существования, войну, которую мы выиграем», — уверен Нетаньяху.

Днем ранее премьер в разговоре с президентом США Джо Байдена сказал, что его стране придется начать наземную операцию, утверждало издание Walla со ссылкой на источники.

В то же время ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля. При этом представитель движения Мусса Абу Марзук вчера заявил о готовности к обсуждению потенциального перемирия с Израилем, так как ХАМАС «достиг всех своих целей».