 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Quds сообщило о штурме израильских сил Вифлеема и Наблуса

Quds: израильские силы штурмуют Вифлеем и Наблус
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В Наблус завязались бои. Также штурму израильской армии подвергся город Калькилия, сообщает Quds. Вооруженное противостояние с израильскими силами вспыхнуло также в Дженине

Израильские военные штурмуют город Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Quds в соцсети Facebook ( (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), начались вооруженные столкновения.

Также штурму израильской армии подверглось несколько других городов, включая Вифлеем и Калькилия.

Позднее агентства сообщило, что столкновения произошли во время штурма лагеря палестинских беженцев «Дейше» в Вифлееме. Вооруженное противостояние с израильскими силами вспыхнуло также в Дженине.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль ведет войну за свое существование, и предупредил, что авиаудары по ХАМАС в секторе Газа — это «только начало». Он вновь пообещал превратить «в руины» места, где действуют силы ХАМАС. «Мы ведем войну за обеспечение нашего существования, войну, которую мы выиграем», — уверен Нетаньяху.

Днем ранее премьер в разговоре с президентом США Джо Байдена сказал, что его стране придется начать наземную операцию, утверждало издание Walla со ссылкой на источники.

В то же время ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля. При этом представитель движения Мусса Абу Марзук вчера заявил о готовности к обсуждению потенциального перемирия с Израилем, так как ХАМАС «достиг всех своих целей».

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл» — о том, как улучшить работу команды и сервис
Стрессоустойчивость на работе и в жизни: как лидеру не терять контроль
Я выгорел: как продолжать работать
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Израиль Палестина ХАМАС
Материалы по теме
В секторе Газа погибли два журналиста местных СМИ после атаки Израиля
Политика
США пока исключили отправку военных в Израиль
Политика
В Израиле призвали жителей готовиться к трем дням в бомбоубежище
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 09 окт, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 09 окт, 16:48
Байден дал показания по делу о хранении секретных документов Политика, 06:13
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Автор нового учебника по истории пообещал правки в раздел о репрессиях Политика, 06:01
Военные России сорвали шесть атак ВСУ у Торского участка Политика, 05:35
В секторе Газа погибли два журналиста местных СМИ после атаки Израиля Политика, 05:22
Quds сообщило о штурме израильских сил Вифлеема и Наблуса Политика, 05:04
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
В Германии призвали ввести санкции против Ирана из-за войны в Израиле Политика, 04:45
В России подорожали многие доступные автомобили. Список Авто, 04:40
Боевики «Бригады Аль-Кудс» заявили о захвате вышки на Западном берегу Политика, 04:23
Член руководства ХАМАС раскрыл детали атаки на Израиль Политика, 04:18
Небензя заявил, что Киев использует зернохранилища как склады для оружия Политика, 03:36
США пока исключили отправку военных в Израиль Политика, 03:14
Власти пяти стран пообещали условия для мирного Ближнего Востока Политика, 03:01