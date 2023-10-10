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Палестино-израильский конфликт ,  
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Член руководства ХАМАС раскрыл детали атаки на Израиль

Член руководства ХАМАС: атака на Израиль готовилась больше года
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Атака ХАМАС на Израиль планировалась больше года примерно полдюжиной высокопоставленных командиров в секторе Газа, и лишь небольшая часть знала о времени начала, сообщил член руководства движения Али Бараке в интервью Associated Press.

«Мы были удивлены этим великим крахом», — сказал Бараке. «Мы планировали добиться определенных успехов и взять пленных, чтобы обменять их. Эта армия была бумажным тигром», — отметил он.

По его словам, ХАМАС до сих пор задействовал лишь небольшое количество своих сил. В последних боях приняли участие около 2000 бойцов ХАМАС из 40-тысячной армии в секторе Газа. ХАМАС также сможет рассчитывать на своих союзников в случае неудачи, включая «Хезболлу».
Бараке также сообщил, что десятки израильтян, которых отряды ХАМАС взяли в заложники, будут использоваться, чтобы добиться освобождения всех арабов, содержащихся в израильских тюрьмах, а также некоторых палестинцев, находящихся в тюрьмах в США по обвинению в финансировании ХАМАС. Представитель движения предупредил, что ХАМАС готов вести длительную войну с Израилем.

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