Зеленский заявил, что рассчитывает на Запад в прикрытии неба

10 октября президент России Владимир Путин сообщил о массированном ударе по объектам энергетики, военного управления и связи Украины

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на укрепление международной политической и оборонной поддержки страны, в том числе по прикрытию неба. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале после переговоров с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

«Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию», — написал украинский президент.

10 октября Зеленский сообщил об обстреле энергетической инфраструктуры по всей стране. О взрывах заявляли в Киеве, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской и других областях Украины. В ряде регионов заявили о перебоях с электричеством, водой, теплом, связью и интернетом.

В тот же день во время заседания Совета безопасности России президент Владимир Путин сообщил, что военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

Он пообещал жесткие ответы со стороны Москвы в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России. По его словам, украинские спецслужбы устроили три атаки на Курскую АЭС, при этом серьезных последствий допущено не было, и попытались подорвать один из участков «Турецкого потока». Накануне Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту, где взорвался грузовик.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а также Германия, Великобритания, Италия и Канада осудили ракетные удары по украинским городам и пообещали продолжить поддерживать Киев.