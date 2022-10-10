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Военная операция на Украине ,  

Медведев увидел необходимость демонтажа политического режима Украины

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Украина в нынешнем виде будет представлять постоянную и прямую угрозу для России и целью Москвы должен стать полноценный демонтаж украинского политического режима, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — написал Медведев в своем телеграм-канале, отметив, что это его личная позиция.

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Военная операция на Украине Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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