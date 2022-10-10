Находящийся рядом с «Северным потоком» датский остров Борнхольм остался без электричества

В Дании остров рядом с «Северным потоком» остался без электричества

Остров Борнхольм, рядом с которым в конце сентября произошла авария на «Северном потоке», остался без электричества. Свет пропал из-за обрыва подводного кабеля

Вид на Борнхольм (Фото: Patrick Pleul / Global Look Press)

Датский остров Борнхольм, находящийся вблизи одного из участков газопровода «Северный поток», оказался полностью без электричества из-за обрыва подводного кабеля, по которому остров получает электроэнергию из Швеции, сообщило «Датское радио».

Отключение электроэнергии произошло около 7:50 (8:50 мск). В течение трех часов подачу электричества удалось восстановить для 2/3 потребителей, пишет Bornholms Tidende. Причина ЧП неизвестна, местные энергокомпании разбираются в случившемся.

В конце сентября три из четырех ниток трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в районе Борнхольма получили повреждения. В Кремле случившееся назвали терактом. По словам президента Владимира Путина, диверсию устроили «англосаксы», которым это было «выгодно». В свою очередь, в Белом доме исключили причастность стран НАТО к авариям.

Место рядом с поврежденными участками трубопроводов оцепили. Расследованием случившегося занимаются Дания, Швеция и Германия. Власти Швеции считают, что на магистралях были устроены взрывы, а полиция Германии предупредила о риске новых диверсий, которые в том числе могут быть направлены против терминалов СПГ, линий электропередачи и подводных кабелей.

Россию к расследованию решили не привлекать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Такая позиция вызывает наше глубокое сожаление. Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований без участия российской стороны», — отметил он.