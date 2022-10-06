В Минске заявили о готовности России и Белоруссии к совместной защите

В военно-политической обстановке вокруг Белоруссии и Союзного государства в ближайшее время будут преобладать негативные тенденции, заявил Виктор Хренин. Силы России и Белоруссии готовы к совместной защите, заверил он

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Группировка войск Белоруссии и России готова к защите Союзного государства, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, сообщает БелТА.

«Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения», — заявил министр.

По его словам, в развитии военно-политической ситуации вокруг Белоруссии в ближайшее время будут преобладать негативные тенденции.

«Сохранится вероятность использования западными центрами принятия решений, прежде всего Соединенными штатами и НАТО, силовых методов для достижения своих целей», — предупредил Хренин.

По его словам, уровень военной опасности для Белоруссии «будет иметь тенденцию к возрастанию».

«Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины», — сказал министр обороны.

Ранее 4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.

Со слов Лукашенко, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии».

23 сентября президент Белоруссии заявил, что в стране не планируется проводить мобилизацию. «Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал Лукашенко журналистам.

Он указал, что власти Белоруссии проводят учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы граждане знали свои обязанности и имели военные навыки в случае угрозы.