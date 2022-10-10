Лукашенко собрал совещание с военными и силовиками

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 11:00 проводит совещание с военными и силовиками, пишет близкий к главе республики телеграм-канал «Пул Первого».

Пока не уточняется, что обсуждается на встрече.

Накануне вечером председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил о давлении на границе с Украиной: по его словам, ВСУ взорвали там почти все автомобильные и железнодорожные мосты.

В тот же день посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в белорусский МИД, где ему вручили ноту в связи с планами Киева «нанести удар» по территории республики. Украинский МИД заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Белорусские власти не раз подчеркивали, что не участвуют в российской спецоперации на Украине и не передают Москве военную технику.