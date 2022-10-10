Власти Днепра, Львова, Харькова и Тернополя сообщили о взрывах

О взрывах сообщили также в Харькове, Житомире и Тернополе. Власти Львова сообщили об «ударах по объектам критической инфраструктуры». По всей Украине объявили воздушную тревогу

В украинских Днепре, Львове, Хмельницком, Житомире сообщили о взрывах. Об этом главы администраций регионов написали в телеграм-каналах.

Главы Хмельницкой и Львовской областных администраций Сергей Гамалий и Максим Козицкий сообщили, что в их регионах работает ПВО. Козицкий также рассказал, что власти «зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области».

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Председатель Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко рассказал, что в регионе есть погибшие и раненые, а также призвал не выходить из укрытий.

Глава Тернопольской области Владимир Труш также сообщил, что работает ПВО и призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. О взрывах в Харькове сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

«Суспильне» со ссылкой на корреспондентов сообщило также о взрывах в Житомире. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал в телеграм-канале, что в некоторых районах Львова и Тернополя после сообщений о взрывах пропало электричество. Глава Житомирской обладминистрации Виталий Бунечко позднее сообщил в телеграм-канале, что «нанесен удар» по энергетической инфраструктуре региона.

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Глава Сумской области Дмитрий Живицкий заявил в телеграм-канале о взрыве в Конотопе, глава Полтавской Дмитрий Лунин — о звуках взрывов в Кременчугском районе. Позднее он сообщил, что «на всей территории области перебои со светом и водой».

Глава Ровенской области Виталий Коваль заявил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена), что в регионе объявлена воздушная тревога, школьники в понедельник будут обучаться дистанционно.

«Украинская правда» со ссылкой на карту воздушных тревог пишет, что тревога объявлена по всей территории Украины.

Взрывы в городах Украины. Онлайн Политика

Ранее власти Киева сообщили о взрывах в центре города. По словам мэра Виталия Кличко, взрывы произошли в центре города, в Шевченковском районе. Госслужба по ЧС заявила о погибших и пострадавших. Движение по красной ветке метро Киева остановили, все станции стали работать как укрытия. Глава Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО, жителей призвали пройти в укрытия.

Обострение на Украине произошло после того, как 8 октября на Крымском мосту через Керченский пролив взорвался грузовик, следом загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. В результате частично обрушились два пролета автомобильной части моста, СК сообщил о трех погибших. Движение по железнодорожной части моста возобновили, по автомобильной части открыто движение для легковых автомобилей. Также запущена паромная переправа.

Следователи завели дело по статье о теракте. Президент Владимир Путин провел встречу с главой СК Александром Бастрыкиным, на которой заявил, что произошел «теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры» России, а исполнителями и заказчиками взрыва на мосту являются украинские спецслужбы.