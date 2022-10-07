Эрдоган: было бы хорошо провести переговоры с Путиным в ближайшие три-четыре дня

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие дни

Пресс-служба Эрдогана ранее сообщила о его разговоре с Путиным, в ходе которого была затронуты последние события на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие три-четыре дня, передает газета Habertürk.

«Было бы хорошо, если бы в течение трех-четырех дней мы могли подробно обсудить наши двусторонние отношения. Если господин Путин приедет на азиатские переговоры [саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 12–13 октября в Казахстане], у нас могут быть двусторонние встречи и переговоры на уровне Россия — Украина. У нас были договоренности», — сказал турецкий лидер.

Пресс-служба Эрдогана ранее сообщила о телефонном разговоре президентов Турции и России 7 октября. В ходе беседы, в частности, обсуждались последние события на Украине. Пресс-служба Кремля отдельно не сообщала о телефонном разговоре Путина и Эрдогана, однако турецкий лидер упоминается среди тех, кто поздравил российского президента c днем рождения. 7 октября Путину исполнилось 70 лет.

Эрдоган уточнил, что поздравил президента России, а тот поблагодарил Турцию за посредничество в конфликте на Украине.

За время российской спецоперации Турция неоднократно предпринимала попытки стать посредником между Москвой и Киевом. Весной Стамбул стал площадкой для переговоров украинской и российской делегаций, а летом при участии Анкары было заключено соглашении о вывозе зерна из украинских портов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предлагал организовать прямые переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Эрдоган говорил, что считает себя «единственным лидером», который может вести с ними открытый диалог. В Кремле не раз заявляли о готовности к переговорам с Украиной, Киев после включения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области решил от них отказаться, пока пост российского президента занимает Владимир Путин.