Путин призвал Алиева активнее общаться с Пашиняном по Нагорному Карабаху

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,48 +0,31 EUR Бирж. 73,31 +0,24 Brent 69,22 +0,89% USD Нал. 65,88 65,00 EUR Нал. 73,86 72,81 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1193 -0,0016 BTC/USD Бирж. 4 835,90 +637,08 IMOEX 2 529,17 +0,31% RTSI 1 216,54 +0,19% DJIA 26 184,63 -0,28% Nasdaq 7 838,68 +0,12%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,98%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,98%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 13:17
Роскомнадзор объяснил требование удалить новости про граффити с Путиным Общество, 17:45 Передышка для власти: как можно использовать улучшение настроения россиян Мнение, 17:45 Сын Федора Конюхова рассказал о последствиях шторма в Южном океане Общество, 17:42 Футболист «Спартака» Зобнин восстановился от перелома руки за две недели Спорт, 17:39 Зеленского и Порошенко оставили без поддержки Политика, 17:37 «Аэрофлот» назвал тарифы на провоз багажа при покупке безбагажного билета Общество, 17:23 Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой Общество, 17:22 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 17:21 СК возбудил уголовное дело после взрыва в Военно-космической академии Общество, 17:21 На место взрыва в академии Можайского в Петербурге приехали саперы Общество, 17:11 Глава российского МВД привез Ким Чен Ыну бюст Кочубея Политика, 17:08 СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа Общество, 17:06 Путин призвал Алиева активнее общаться с Пашиняном по Нагорному Карабаху Политика, 17:02 В Думе после «эпопеи с хостелами» предсказали «эпопею с апартаментами» Общество, 16:58
Политика ,  
0 
Путин призвал Алиева активнее общаться с Пашиняном по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.

Во время разговора Путин поделился мнением о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и «подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном», говорится в сообщении.

Президент России также выразил готовность оказывать содействие в поиске мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в том числе — в формате Минской группы ОБСЕ.

Президенты России и Азербайджана также подтвердили, что настроены на расширение сотрудничества между странами в различных областях, отмечает пресс-служба Кремля.

Азербайджан в начале 1990-х годов потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией. В мае 1994 года странами был установлен режим прекращения огня. Баку не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Переговоры о поисках путей мирного урегулирования идут при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В ее состав входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Теги: Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, переговоры, Нагорный Карабах
Материалы по теме
Азербайджан прокомментировал проблемы со въездом россиян в страну
Политика
В Армении после ранения российского военного возбудили уголовное дело
Общество
Пашинян заявил о готовности к переговорам по Карабаху
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter