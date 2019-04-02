Путин призвал Алиева активнее общаться с Пашиняном по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.

Во время разговора Путин поделился мнением о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и «подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном», говорится в сообщении.

Президент России также выразил готовность оказывать содействие в поиске мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в том числе — в формате Минской группы ОБСЕ.

Президенты России и Азербайджана также подтвердили, что настроены на расширение сотрудничества между странами в различных областях, отмечает пресс-служба Кремля.

Азербайджан в начале 1990-х годов потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией. В мае 1994 года странами был установлен режим прекращения огня. Баку не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.