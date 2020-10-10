Трамп выступит на митинге спустя десять дней после заражения COVID

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В понедельник, 12 октября, американский президент Дональд Трамп впервые после заражения коронавирусом выступит на публичном мероприятии. Об этом в Twitter сообщает его предвыборный штаб.

Трамп выступит на митинге в рамках своей предвыборной кампании в городе Сэнфорд в штате Флорида.

Ранее лечащий врач главы государства Шон Конли сообщил, что Трамп сможет вернуться к публичной деятельности уже 10 октября. В четверг президент завершил курс лечения от COVID-19 и вернулся в Белый дом. Его состояние остается стабильным.

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