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Трамп выступит на митинге спустя десять дней после заражения COVID

Фото:Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

В понедельник, 12 октября, американский президент Дональд Трамп впервые после заражения коронавирусом выступит на публичном мероприятии. Об этом в Twitter сообщает его предвыборный штаб.

Трамп выступит на митинге в рамках своей предвыборной кампании в городе Сэнфорд в штате Флорида.

Ранее лечащий врач главы государства Шон Конли сообщил, что Трамп сможет вернуться к публичной деятельности уже 10 октября. В четверг президент завершил курс лечения от COVID-19 и вернулся в Белый дом. Его состояние остается стабильным.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Дональд Трамп выступление выборы США
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