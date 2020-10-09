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Врач назвал дату возвращения Трампа к полноценной работе

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, сможет вернуться к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Шон Конли в служебной записке, опубликованной в Twitter пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

В четверг Трамп завершил курс лечения от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении. После возвращения в Белый дом из госпиталя состояние американского лидера остается стабильным.

«В целом он очень хорошо отреагировал на лечение — без признаков побочных терапевтических последствий», — отметил Конли.

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О том, что Трамп и его жена Мелания заболели COVID-19, стало известно 2 октября. До этого коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Позже американский лидер отправился на лечение в военный госпиталь в штате Мэриленд, где должен был провести несколько дней. Предвыборную кампанию Трампа приостановили.

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Источник: JHU
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6 октября Трампа выписали из госпиталя. После выписки он отправился на вертолете в Белый дом. Президент сообщал, что чувствует себя отлично и готов вернуться к предвыборным дебатам. По оценке газеты The New York Times, лечение американского лидера от COVID-19 обошлось более чем в $100 тыс.

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