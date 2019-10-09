Меркель и Зеленский сочли выполненными условия для «нормандской встречи»

Основными условиями встречи в «нормандском формате» назывались принятие «формулы Штайнмайера» и разведение сил в Донбассе. Хотя разведение войск прервалось обстрелами и было сорвано, Берлин и Киев сочли результаты достаточными

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры по телефону, передает пресс-служба немецкого правительства. Оба политика сошлись в том, что условия для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» исполнены.

Это произошло после того, как контактная группа в Минске смогла договориться о разведении сил на линии соприкосновения и определить порядок «местных выборов в восточной Украине и вступления в силу особого статуса для этого региона», говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы украинского президента о том, что лидеры стран сочли условия «нормандской встречи» исполненными не говорится. Как сообщает офис Зеленского, во время разговора Меркель заявила, что «использует предстоящие контакты с партнерами в «нормандской формате» для достижения договоренности о дате проведения саммита».

Зеленский в разговоре поблагодарил Меркель за «весомую поддержку» процесса достижения мира на Украине, последовательную позицию по санкциям против России и помощь в реформах. Канцлер Германии в ответ подтвердила, что позиция Германии останется неизменной.

Также украинский президент проинформировал Меркель о ситуации в Донбассе, в частности о ситуации с разведением войск на линии соприкосновения украинской армии и сил самопровозглашенных республик — в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.