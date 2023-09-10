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Дело Навального ,  
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WSJ узнала о возможном включении Навального в сделку по обмену с США

WSJ: Навального могут включить в сделку с США по обмену заключенными
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Дело Навального
По данным издания, Алексея Навального могут включить в многостороннюю сделку по обмену. Москва заинтересована в возвращении обвиненного в Германии в убийстве Вадима Красикова, а США - Пола Уилана и Эвана Гершковича, пишет WSJ
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В многостороннюю сделку по обмену заключенными между Россией и западными странами могут включить основателя ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди чиновников нескольких государств.

По сведениям газеты, помимо Навального рассматриваются и другие осужденные российские оппозиционеры. Ранее находящийся в заключении по делу о фейках об армии Илья Яшин (Минюст признал его иноагентом) заявил, что откажется в случае предложения об его обмене, так как «обмен подразумевает эмиграцию».

Москва заинтересована в возвращении Вадима Красикова, пишет WSJ. Его в Германии приговорили к пожизненному сроку по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Хангошвили в России обвиняли в причастности к теракту в Ингушетии в 2004 году.

Немецкий суд счел, что убийство было политически мотивированным, а обвиняемый действовал по поручению российских властей. Москва отвергала свою причастность к убийству.

Источник WSJ рассказал, что президент Владимир Путин в 2021 году попросил секретаря Совбеза Николая Патрушева проверить возможность обмена Красикова, чтобы вернуть его в Россию, а в последствии вопрос возвращения Красикова был поднят российской стороной при обсуждении обмена. О предложении Москвы по его обмену сообщал прошлым летом и телеканал CNN со ссылкой на источники.

США хотят в рамках сделки вернуть журналиста WSJ Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана (оба граждане США, первый арестован по обвинению в шпионаже, второй приговорен к 16 годам по этой же статье).

Власти США не исключали обмен с Россией заключенными, госсекретарь Энтони Блинкен рассказывал в июле, что работа по этому вопросу продолжается. Белый дом даже рассматривал возможность ослабления санкций для возвращения заключенных-американцев, выяснил CNN. Однако проблемой может стать позиция Германии, поскольку в правительстве указывали, что осужденный за убийство не может быть обменян.

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МИД России не исключал возможность обмена Гершковича, отмечая при этом, что говорить об этом можно только после суда.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Алексей Навальный США обмен заключенными Эван Гершкович Пол Уилан Германия оппозиционеры
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