Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
В Риме из-за приезда Зеленского закроют воздушное пространство Политика, 03:23
США не исключили возможность обмена с Москвой осужденных в других странах Политика, 02:55
Харьковская администрация призвала жителей эвакуироваться из-за обстрелов Политика, 02:25
Осенью США завершат ликвидацию запасов химического оружия Политика, 02:23
Главком ВСУ Залужный заявил, что «постоянно читает» Герасимова Политика, 02:13
Власти Киева ответили на сообщения о взрыве Политика, 01:52
МИД ЮАР заявил об извинениях посла США за слова о поставках оружия России Политика, 01:35
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Кабмин упростил порядок вывоза отдельных видов товаров из России Экономика, 01:28
The Times узнал о планах Минобороны Британии продолжить сокращение армии Политика, 00:59
Власти Финляндии показали забор на границе с Россией Политика, 00:46
Эрдоган заявил о готовности уйти из власти в случае поражения на выборах Политика, 00:37
ЕСПЧ отказал Саакашвили в иске о переводе на лечение заграницу Политика, 00:08
С российских паралимпийцев сняли отстранение. Станет ли это прецедентом Спорт, 00:05
Взломщики косметики. Как стать красивее, просто читая нужные книги Pro, 00:00
Политика ,  
0 

США не исключили возможность обмена с Москвой осужденных в других странах

Белый дом рассматривает возможности обмена с Москвой осужденных в других странах россиян

США изучают варианты действия для возвращения на родину осужденных в России Пола Уилана и Эвана Гершковича. Об этом в эфире CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы не хотим вступать в публичные переговоры, однако могу сказать вам, что мы очень усердно трудимся над тем, чтобы Эван и, конечно же, Пол вернулись к своим семьям, где им и место», — сказал Кирби (цит. «РИА Новости»).

Ранее о том, что США ищут в других странах осужденных россиян для обмена, сообщал CNN со ссылкой на три источника. Сейчас в американских тюрьмах в основном содержаться россияне, осужденные в киберпреступлениях. Однако среди них нет обвиненных в шпионаже.

«Россия рассматривает шпионаж как нечто гораздо более серьезное, чем все остальное, и они ясно дали понять, что ожидают взамен нечто более значительное. Они хотят получить «подобное за подобное», ― пояснил один из источников.

Уилана задержали в Москве в 2018 году по делу о шпионаже. По версии следствия, американец работал на спецслужбы США: он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан не признал себя виновным. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам строгого режима.

Журналиста The Wall Street Journal Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. Его также обвиняют в шпионаже. В ФСБ утверждают, что Гершкович по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Суд арестовал его до конца мая. Wall Street Journal отвергла все обвинения против своего корреспондента, заявив, что тот не причастен к шпионской деятельности. Освободить Гершковича потребовал президент США Джо Байден.

Читайте на РБК Pro
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых
Плюс 35%: почему и как растет рынок электронного документооборота
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
Теги
США Белый дом шпионаж Джон Кирби CNN обмен Пол Уилан Эван Гершкович
Материалы по теме
Захарова заявила об отказе США включить Уилана в список обмена
Политика
Симоньян предложила обменять Уилана, Гершковича и Кара-Мурзу на Ассанжа
Политика
CNN узнал об обсуждении ослабления санкций США против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter