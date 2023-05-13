США не исключили возможность обмена с Москвой осужденных в других странах

США изучают варианты действия для возвращения на родину осужденных в России Пола Уилана и Эвана Гершковича. Об этом в эфире CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы не хотим вступать в публичные переговоры, однако могу сказать вам, что мы очень усердно трудимся над тем, чтобы Эван и, конечно же, Пол вернулись к своим семьям, где им и место», — сказал Кирби (цит. «РИА Новости»).

Ранее о том, что США ищут в других странах осужденных россиян для обмена, сообщал CNN со ссылкой на три источника. Сейчас в американских тюрьмах в основном содержаться россияне, осужденные в киберпреступлениях. Однако среди них нет обвиненных в шпионаже.

«Россия рассматривает шпионаж как нечто гораздо более серьезное, чем все остальное, и они ясно дали понять, что ожидают взамен нечто более значительное. Они хотят получить «подобное за подобное», ― пояснил один из источников.

Уилана задержали в Москве в 2018 году по делу о шпионаже. По версии следствия, американец работал на спецслужбы США: он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан не признал себя виновным. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам строгого режима.

Журналиста The Wall Street Journal Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. Его также обвиняют в шпионаже. В ФСБ утверждают, что Гершкович по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Суд арестовал его до конца мая. Wall Street Journal отвергла все обвинения против своего корреспондента, заявив, что тот не причастен к шпионской деятельности. Освободить Гершковича потребовал президент США Джо Байден.