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Эрдоган объявил о присоединении Турции к «атомному клубу стран»

Эрдоган: Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой
Российский и турецкий президенты приняли участие в церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую», которая возводится по проекту «Росатома». По словам Эрдогана, Турция присоединилась к «атомному клубу», хоть и с задержкой в 60 лет
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет. Об этом заявил турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», трансляцию вел РБК.

«С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю, «Аккую» приобрел статус ядерного объекта. Европейская комиссия признала ядерную энергию «зеленой энергетикой» и устранила колебания. С «Аккую» мы сделали нашу страну частью этого развития. Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», — заявил Эрдоган.

По его словам, АЭС сэкономит Турции $1,5 млрд в год на импорте газа и сможет проработать до 80 лет. Он также отметил, что все четыре блока станции будут введены в эксплуатацию к 2028 году.

Президент России Владимир Путин, который принял участие в церемонии доставки ядерного топлива по видеосвязи, назвал АЭС «Аккую» флагманским проектом двух стран. «Подчеркну, это флагманский проект, он несет как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга и учета интересов друг друга», — отметил российских лидер.

«Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, она возводится по проекту «Росатома». АЭС возводится по схеме BOO (англ. build-own-operate, «строй — владей — управляй»), то есть российская госкорпорация выступает основным инвестором и совладельцем новой станции, покрывая свои расходы доходами от последующей продажи электроэнергии.

Мощность каждого из четырех энергоблоков АЭС составит 1200 МВт. По плану «Аккую» должна на этапе ввода в строй всех энергоблоков выдавать 35 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

Соглашение о строительстве АЭС было подписано в 2010 году. Полномасштабные строительные работы начались в апреле 2018 года, в церемонии заливки «первого бетона» в фундамент первого энергоблока тогда в режиме видеоконференции принимали участие оба президента. Строительство первого энергоблока началось в 2021-м.

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Участие Эрдогана в церемонии доставки топлива на АЭС было под вопросом после того, как ему стало плохо во время интервью, проходившего в прямом эфире 25 апреля. После этого он сообщил, что по рекомендации врачей отменил все публичные мероприятия и будет «отдыхать дома». Он также решил не выступать на церемонии доставки топлива очно, а присоединился к эфиру по видеосвязи.

Минздрав Турции ранее назвал причиной ухудшения самочувствия президента инфекцию. Там также подчеркнули, что его состояние улучшается.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
АЭС Реджеп Тайип Эрдоган Турция АЭС «Аккую» Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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