США и Китай приняли меры по ослаблению напряжения в торговле

Китай и США договорились о создании форума для обсуждения мер экспортного контроля, чтобы снизить напряженность с торговых отношениях. Глава Минторга США Раймондо подчеркнула, что переговоры не ведутся по вопросам нацбезопасности

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Вашингтон и Пекин договорились создать новые каналы коммуникации по экономическим и коммерческим вопросам, включая новый двусторонний форум для обсуждения мер экспортного контроля, чтобы «уменьшить непонимание политики национальной безопасности», заявила министр торговли США Джина Раймондо, передает The Wall Street Journal.

Раймондо находится с визитом в Китае, что стало первой за пять лет поездкой министра торговли США в КНР. Соглашения были достигнуты в ходе ее встречи с китайским коллегой Ваном Вэньтао.

«Я хочу внести ясность в то, что мы не идем на компромисс и не ведем переговоров в вопросах национальной безопасности. Точка. Но это должен быть диалог, в ходе которого мы повышаем прозрачность и когда нам ясно, что мы делаем», — сказал Раймондо.

Первое заседание форума под названием «Обмен информацией об осуществлении экспортного контроля» состоится 29 августа между высокопоставленными должностными лицами двух стран. Как заявил WSJ высокопоставленный чиновник министерства торговли, это позволит США объяснить Китаю, как соблюдать меры экспортного контроля Штатов и причины, стоящие за такой политикой. По его словам, на форуме также могут обсуждаться экспортные ограничения Китая, такие как новые ограничения на оборудование для беспилотных летательных аппаратов.

«Мы пытаемся доказать, что подавляющее большинство нашей торговли не имеет ничего общего с национальной безопасностью», — подчеркнула американский министр.

Она отметила, что инвестиции Вашингтона в укрепление цепочек поставок в США не были направлены на то, чтобы «препятствовать экономическому прогрессу Китая», пишет Financial Times.

Также в ходе встречи Раймондо и Ван договорились о создании рабочей группы, состоящей из правительственных чиновников и представителей бизнеса, для поиска решений по вопросам торговли и инвестиций с целью расширения коммерческих возможностей. Она будет собираться дважды в год, начиная с начала 2024 года. Сами министры условились встречаться не реже раза в год.

В свою очередь, Ван сказал, что готов работать с Раймондо, чтобы создать «более благоприятную политическую среду» и «придать более сильный импульс восстановлению мировой экономики».

Напряженность в экономических отношениях США и Китая возросла в том числе в связи с расширением Вашингтоном контроля за экспортом чипов в прошлом октябре. Примеру Штатов последовали Нидерланды и Япония. Как писала FT, эти меры Вашингтона были направлены на ограничение доступа Пекина к ключевым западным технологиям.

В мае КНР запретила операторам критической инфраструктуры закупать чипы американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемами с продуктами» компании. Действия Пекина вызвали недовольство в Вашингтоне: там назвали такое решение беспочвенным.

Кроме того, с начала августа Китай ужесточил контроль за экспортом галлия и германия, необходимых для производства полупроводников, чипов, электромобилей и телекоммуникаций.