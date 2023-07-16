Власти Китая призвали Евросоюз определиться с позицией по партнерству

Куратор китайской дипломатии в ЦК Компартии Ван И призвал Евросоюз четко определиться по поводу партнерства с Китаем. Об этом он заявил во время встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

«В общих интересах обеих сторон укреплять связи и доверие, углублять сотрудничество между Китаем и ЕС. Евросоюз должен дополнительно прояснить позицию относительно стратегического партнерства между двумя сторонами и способствовать развитию отношений между Китаем и ЕС на существующей основе», — говорится на сайте китайского МИДа.

В заявлении внешнеполитического ведомства уточняется, что Боррель в ответ заявил, что Китай является важным партнером Европейского союза, и эта позиция «очень четкая и определенная». Евросоюз придерживается политики одного Китая и никогда не поддерживал независимость Тайваня. Также Евросоюз готов поддерживать прочные контакты с Пекином и развивать «конструктивные, стабильные и долгосрочные отношения».

Китай считает Тайвань собственной провинцией. Не все согласны с этой позицией: США признают китайский суверенитет над Тайванем, но предупреждают, что, если Китай решит взять остров под контроль силой, то Вашингтон помешает этому и попытается защитить Тайбэй. С 1979 года в США действует закон, согласно которому страна может поставлять оружие в случае внешних угроз безопасности Тайваня.