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Минобороны сообщило об ударах по «Кракену» в районе Балаклеи

Атакам подверглись также пункты дислокации «Кракена» в Харьковской области и пункт управления 54-й механизированной бригады в Донбассе. Уничтожено до 300 бойцов ВСУ и 15 единиц военной техники *
Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Российские военные нанесли удар по штабу 5-й бригады Нацгвардии Украины и пунктам дислокации 92-й механизированной бригады добровольческого батальона «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева (Харьковская область), сообщило Минобороны. Вооруженные силы также атаковали пункт управления 54-й механизированной бригады в районе села Рай-Александровка в Донбассе. В результате было уничтожено до 300 украинских военных и до 15 единиц военной техники.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по семи пунктах управления ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в ДНР и Снигиревки и Новониколаевки в Николаевской области Украины, а также по «48 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике ВСУ в 178 районах».

Военная операция на Украине. Онлайн
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В ДНР, Днепропетровской, Запорожской областях уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Вблизи села Калуга в Николаевской области военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.

«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Новоселовка Первая Донецкой народной республики уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», — добавили в ведомстве.

Что сообщалось о боях на Харьковском направлении
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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Средства ПВО сбили 13 беспилотников в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях и ДНР. В районе Новой Каховки (Херсонская область) в воздухе уничтожены пять снарядов американских РСЗО HIMARS.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

  • 293 самолета;
  • 152 вертолета;
  • 1929 беспилотников;
  • 374 зенитных ракетных комплекса;
  • 4870 танков и других боевых бронированных машин;
  • 830 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 3375 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Минобороны Харьковская область Балаклея
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