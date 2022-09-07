Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а металлолом

По мнению президента Турции, Запад передает Киеву только «залежавшееся» ненужное оружие. Западные страны в целом заняли неправильную позицию по конфликту на Украине, и это снижает эффективность мирных инициатив, считает Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Страны Запада поставляют Украине не оружие, а металлолом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«[Страны] заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, столько отправляют на Украину», — считает турецкий лидер.

По его мнению, позиция Запада в этом конфликте — ошибочная, потому что его действия основаны на «провоцировании сторон». Пока это так, результативность мирных инициатив будет минимальна, убежден Эрдоган. Анкара, в свою очередь, придерживается «сбалансированной политики» и выступает за прекращение огня, но «нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится».

Недальновидная политика европейских стран по отношению к России привела и к газовому кризису, отметил президент Турции. «Россия прекратила поставки газа, а цены в Европе взлетели. <...> Почему же вы раньше не думали об этом? Ведь в руках у России важный ресурс. Вместо этого сейчас анализируют резервы газохранилищ», — заявил он.

США и европейские государства активизировали поставки вооружений Украине после начала российской военной операции. Это, в числе прочего, РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и NLAW, противовоздушные комплексы Stinger. В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры стали передавать Киеву то оружие, которое она запрашивала.

Российские власти подчеркивают, что поставками вооружений Запад лишь способствует затягиванию конфликта. Передача Киеву дальнобойного оружия приведет к географическому расширению спецоперации, предупреждали в МИДе.