Лукашенко ответил на упреки в нежелании отдавать власть

Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается «отдавать власть», чтобы страна не вернулась к тому, что было после распада Советского союза. Его слова передает Tut.by.

«Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», — сказал Лукашенко.

По его словам, в середине 1990-х власть «валялась в грязи, о нее вытирали ноги», и многие еще помнят этот период.

«И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — указал президент.