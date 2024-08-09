WP узнала об опасениях Израиля, что ему не помогут отразить атаку Ирана

После убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании Иран пообещал «дать решительный ответ» Израилю. По данным WP, арабские союзники США, которые помогли Израилю отбить апрельскую атаку, более не желают помогать еврейскому государству

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Власти Израиля опасаются, что сотрудничающие с США арабские страны не будут участвовать в отражении возможного удара Ирана по еврейскому государству, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди израильских чиновников.

Газета напоминает, что «тайный альянс», в который входят Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в ночь на 13 апреля помог Израилю с перехватом более чем 300 беспилотников и ракет, запущенных с территории Ирана. Тогда командующий ЦАХАЛ, по данным WP, высоко оценил это сотрудничество, назвав его прокладывающим путь для «новых возможностей сотрудничества на Ближнем Востоке».

Четыре месяца спустя, когда Иран пообещал «дать решительный ответ» на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на его территории, Израиль оказался «в большей региональной изоляции», рассказали газете опрошенные военные аналитики. По их словам, даже при американской поддержке системы ПВО Израиля могут оказаться не в состоянии полностью отразить массированную, скоординированную атаку.

Как отмечает WP, даже в апреле арабские страны преуменьшали свою роль в предотвращении иранской атаки, опасаясь возмездия со стороны Тегерана. Сейчас же большинство арабских государств публично дистанцировались от любого участия в следующем «раунде насилия». Так, Иордания и Саудовская Аравия выступили против того, чтобы их воздушное пространство превращалось в зону боевых действий. Египет заявил, что не будет «принимать участие в военной оси, которая будет участвовать в отражении» иранской атаки.

Такие публичные заявления «крайне тревожны» для Израиля, заявил газете высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности. Связи арабских государств с Израилем являются «деликатными и были проверены лишь однажды», столкнувшись с перспективой полномасштабной войны, «Израиль действует в одиночку», признал собеседник издания.

Хания погиб ночью 31 июля в Тегеране при взрыве в резиденции, где он остановился по прибытии на инаугурацию Масуда Пезешкиана. «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) сообщил, что Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Представители КСИР возложили ответственность за организацию убийства главы политбюро на Израиль и заявили о поддержке этого государства со стороны США.

Израиль официально не подтверждал свою причастность к убийству Хании. При этом The Jerusalem Post со ссылкой на источники писала, что это была операция израильских спецслужб.

США и Израиль ожидают, что Иран в скором времени нанесет удар по еврейскому государству в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро ХАМАС, писал Axios со ссылкой на три американских и израильских источника. Собеседники Sky News Arabia отмечали, что Тегеран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), когда были разрушены первый и второй иерусалимский храм, а также произошло несколько других трагических событий в истории евреев.

Как сообщил NBC израильский чиновник, страна готовится к многодневной атаке дронами и ракетами со стороны Ирана и «Хезболлы». В то же время Politico со ссылкой на американских чиновников писала, что Иран может отказаться от массированной атаки по Израилю, однако «Хезболла», скорее всего, нанесет удар вне зависимости от позиции Тегерана.