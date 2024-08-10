Минобороны сообщило об ударе по наемникам на окраине Суджи
Российские военнослужащие пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки в Курской области, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, на южной окраине города Суджи ракетным ударом было уничтожено 15 иностранных наемников. Также российские силы осуществляли огневое поражение сил и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердиково в Курской области и резервов противника на территории Сумской области.
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и 36 единиц техники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковую установку РСЗО «Град».
В Минобороны добавили, что операция по уничтожению противника на курском направлении продолжается.
С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военнослужащими. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов называл целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района» и утверждал, что их продвижение остановлено. Мэр Суджи Виталий Слащев заявил, что город не перешел под контроль Украины.
В регионе действует режим ЧС федерального характера и контртеррористической операции.
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