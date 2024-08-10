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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по наемникам на окраине Суджи

Минобороны сообщило об уничтожении ракетным ударом 15 наемников на окраине Суджи
Сюжет
Военная операция на Украине
В районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки пресечены попытки прорыва ВСУ, на окраине Суджи уничтожено 15 наемников, сообщили в Минобороны. Бои с украинскими военнослужащими в Курской области продолжаются с 6 августа
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки в Курской области, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, на южной окраине города Суджи ракетным ударом было уничтожено 15 иностранных наемников. Также российские силы осуществляли огневое поражение сил и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердиково в Курской области и резервов противника на территории Сумской области.

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и 36 единиц техники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковую установку РСЗО «Град».

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Фото:John Moore / Getty Images

В Минобороны добавили, что операция по уничтожению противника на курском направлении продолжается.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военнослужащими. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов называл целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района» и утверждал, что их продвижение остановлено. Мэр Суджи Виталий Слащев заявил, что город не перешел под контроль Украины.

В регионе действует режим ЧС федерального характера и контртеррористической операции.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Минобороны Военная операция на Украине ВСУ
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