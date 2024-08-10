Собянин рассказал об отправке людей и техники для помощи Курской области
Москва оказывает помощь Курской области в создании пунктов временного пребывания жителей на фоне атаки на регион, сообщил глава города Сергей Собянин в телеграм-канале.
«Создаем условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания», — написал он.
По словам мэра, в работах участвуют 1 тыс. сотрудников московского комплекса городского хозяйства, а также 345 единиц техники.
Собянин заверил, что Москва сделает «все возможное», чтобы поддержать жителей Курской области.
«Наши службы будут работать на месте столько, сколько нужно. Мы с вами», — добавил он.
В приграничных районах Курской области с утра 6 августа идут бои. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Глава Генштаба Валерий Герасимов и ведомство отчитывались, что продвижение ВСУ остановлено. В регионе введен режим ЧС федерального характера.
После начала атаки с приграничных территорий Курской области выехали тысячи жителей. Люди эвакуировались на личном и общественном транспорте. Власти также проводят эвакуацию. Тем, кто покинул дома, пообещали выплачивать по 10 тыс. руб.
Соседним с Курской областью регионам было поручено создавать пункты временного размещения для уехавших из приграничных районов. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.
По предварительным данным Минздрава, при нападении на регион пострадали более 60 человек.
Ночью в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим КТО. По данным российского Минобороны, в течение дня 9 августа войска России наносили удары по скоплениям ВСУ в районе Никольского, Южного, Дарьино, Мартыновки, Гоголевки и других населенных пунктов близ Суджи, а также около самого города.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»
В Курской области сбили семь украинских ракет
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области
Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»