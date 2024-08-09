В Курскую область направили дополнительные силы МЧС

Фото: МЧС России

Глава МЧС Александр Куренков направил дополнительные силы и средства в Курскую область, где на границе с Украиной несколько дней идут бои. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В регион следует дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства. В ее составе 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 16 единиц техники», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС будут помогать населению эвакуироваться на безопасные территории и в пункты временного размещения, пиротехники будут обследовать и разминировать территории.

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Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. Минобороны 9 августа сообщило, что попытки рейдов ВСУ вглубь российской территории на Курском направлении пресекаются. В этот же день в регион была переброшена часть российских подразделений для наращивания сил, которые ведут активные боевые действия в Суджанском районе.

В области объявили режим ЧС федерального характера. По данным Минздрава, 55 пострадавших при атаках на Курскую область лечатся в больницах, 20 — амбулаторно.