Соседним с Курской областью регионам поручили создавать пункты размещения
Первый вице-премьер Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области, которая подверглась атаке Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Минпромторга, поступившем РБК.
На совещании присутствовали представители региона, МЧС, Росгвардии, МВД, Минобороны, ФСБ, Минэнерго, Росатома, Минздрава, Минстроя, Минфина, и Росрезерва.
Мантуров распорядился принять меры для обеспечения безопасности населения, оказания медицинской, материальной, финансовой и других видов помощи, а также по координации действий органов власти всех уровней, в том числе:
- держать на особом контроле выплаты материальной помощи тем, кто находится в пунктах временного размещения;
- соседним с Курской областью регионам — развернуть по ее заявкам такие пункты;
- силовикам — постоянно отчитываться перед правительством об изменении оперативной обстановки в области.
В Курской области с утра 6 августа идут боевые действия. Как сообщил глава российского Генштаба Валерий Герасимов на следующий день, регион атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены. 7 августа он доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено.
Минобороны отчитывалось об уничтожении украинских сил и техники в приграничных районах Курской области, а также ударах по скоплениям украинских сил в граничащей с ней Сумской области.
Курские власти сообщали об обстрелах, раненых и погибших. С приграничных территорий, по словам Смирнова, выехали несколько тысяч человек. Они останавливаются в пунктах временного размещения.
Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС. Власти создали оперативный штаб, который работает круглосуточно. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.
По данным Минздрава, в результате атаки на Курскую область ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей.
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