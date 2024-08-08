Соседним с Курской областью регионам поручили создавать пункты размещения

Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть по ее заявкам пункты временного размещения, а силовикам - докладывать правительству об обстановке. Также он распорядился держать на контроле выплаты матпомощи

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области, которая подверглась атаке Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Минпромторга, поступившем РБК.

На совещании присутствовали представители региона, МЧС, Росгвардии, МВД, Минобороны, ФСБ, Минэнерго, Росатома, Минздрава, Минстроя, Минфина, и Росрезерва.

Мантуров распорядился принять меры для обеспечения безопасности населения, оказания медицинской, материальной, финансовой и других видов помощи, а также по координации действий органов власти всех уровней, в том числе:

держать на особом контроле выплаты материальной помощи тем, кто находится в пунктах временного размещения;

соседним с Курской областью регионам — развернуть по ее заявкам такие пункты;

силовикам — постоянно отчитываться перед правительством об изменении оперативной обстановки в области.

В Курской области с утра 6 августа идут боевые действия. Как сообщил глава российского Генштаба Валерий Герасимов на следующий день, регион атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены. 7 августа он доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено.

Минобороны отчитывалось об уничтожении украинских сил и техники в приграничных районах Курской области, а также ударах по скоплениям украинских сил в граничащей с ней Сумской области.

Курские власти сообщали об обстрелах, раненых и погибших. С приграничных территорий, по словам Смирнова, выехали несколько тысяч человек. Они останавливаются в пунктах временного размещения.



Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС. Власти создали оперативный штаб, который работает круглосуточно. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.



По данным Минздрава, в результате атаки на Курскую область ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей.