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Военная операция на Украине ,  
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Осужденный по делу об убийстве Немцова заключил контракт с Минобороны

Осужденный по делу об убийстве Немцова Эскерханов заключил контракт с Минобороны
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Убийство Бориса Немцова
Темирлан Эскерханов, осужденный на 14 лет по делу об убийстве политика, в марте 2024 года подписал контракт, после чего был помилован и отправился в зону боевых действий на Украине в составе одного из штурмовых подразделений

Один из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов заключил контракт с Минобороны и отправился из колонии в зону боевых действий на Украине, об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

По данным ТАСС, Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт на один год, после чего был помилован и освобожден из колонии. «Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что остальные осужденные по делу об убийстве Немцова продолжают отбывать срок наказания, заключать контракт они не захотели.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

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Здание Министерства юстиции России

Летом 2017 года к 20 годам приговорили бывшего бойца чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Кроме того, были осуждены братья Анзор и Шадид Губашевы (они получили 19 и 16 лет колонии соответственно), Эскерханов (14 лет) и Хамзат Бахаев (11 лет). Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, подорвался на гранате во время задержания.

Организатором убийства оппозиционера Следственный комитет назвал Руслана Мухудинова — бывшего водителя офицера батальона «Север» Руслана Геремеева, он был объявлен в розыск. Заказчик не установлен.

Дочь Немцова Жанна просила отменить приговор, чтобы переквалифицировать дело с убийства на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК). Немцов на момент убийства был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС.

«Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме», — заявлял президент Владимир Путин в декабре 2021 года.

В октябре 2023 года депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Геремеев возглавил батальон имени первого имама Кавказа шейха Мансура, который будет базироваться в Гудермесе.

Геремеев участвовал в боевых действиях в Мариуполе после начала военной операции на Украине, говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. В марте 2022 года был ранен.

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Теги
Борис Немцов Минобороны Военная операция на Украине Темирлан Эскерханов
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