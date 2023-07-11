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Убийство Бориса Немцова ,  
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ЕСПЧ назвал неэффективным расследование убийства Бориса Немцова

ЕСПЧ назвал неэффективным расследование убийства Немцова и присудил его дочери €20 тыс.
Жанна Немцова подала иск в ЕСПЧ спустя несколько месяцев после гибели отца в 2015 году. Суд счел неэффективным расследование убийства Бориса Немцова в России: несмотря на приговоры исполнителям, заказчик так и не был установлен
Борис Немцов (на фотографии)
Борис Немцов (на фотографии) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить €20 тыс. дочери убитого в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова Жанне в качестве компенсации морального ущерба.

Суд пришел к выводу, что российские власти «не смогли должным образом расследовать, кто организовал и заказал убийство» и не учли «возможных политических мотивов» случившегося. «В целом расследование оказалось неэффективным», — заключили в ЕСПЧ.

Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году после решения покинуть Совет Европы. Страна отказалась выполнять решения суда, принятые после 15 марта 2022 года.

Дочь Немцова, признанная потерпевшей в деле об убийстве отца, подала жалобу в ЕСПЧ спустя несколько месяцев после его гибели, обвинив российские власти в нарушении ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (права на жизнь), а также ст. 10, 13 (право на свободное выражение мнения и право на эффективное средство правовой защиты). Она назвала расследование гибели Немцова в России неэффективным и заявило о политическом характере убийства.

Бориса Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве шестью выстрелами из пистолета. Следствие пришло к выводу, что это было заказное убийство, за которое исполнители получили около 15 млн руб.

Летом 2017 года к 20 годам по делу об убийстве политика приговорили бывшего бойца чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Сроки по делу также получили братья Анзор и Шадид Губашевы (19 и 16 лет колонии соответственно), Темирлан Эскерханов (14 лет) и Хамзат Бахаев (11 лет). Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, подорвался на гранате во время задержания.

Организатором преступления Следственный комитет называет Руслана Мухудинова — бывшего водителя офицера батальона «Север» Руслана Геремеева, он объявлен в розыск. Самого Геремеева потерпевшие считают основным организатором убийства. Заказчик не установлен.

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Жанна Немцова просила отменить приговор обвиняемым, чтобы переквалифицировать дело с убийства (ст. 105 УК) на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК): бывший вице-премьер Борис Немцов на момент убийства был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС.

Президент России Владимир Путин в декабре 2021 года заявил, что сделал все для раскрытия убийства оппозиционера. «Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме», — отметил он

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Жанна Немцова Борис Немцов ЕСПЧ убийство Немцова
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