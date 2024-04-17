Минюст внес «Фонд Бориса Немцова» в реестр нежелательных

«Фонд Бориса Немцова за свободу» основала его дочь Жанна в 2015 году в Германии. Также в реестр включили немецкий «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу»

Здание Министерства юстиции России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство юстиции добавило в реестр «нежелательных организаций» немецкие «Фонд Бориса Немцова за свободу» и «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу». Статус нежелательной означает, что власти считают, что деятельность организации может представлять угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности страны. Деятельность таких организаций в России запрещена.

Генпрокуратура приняла решение о признании организаций нежелательными 13 марта, следует из документа. В обновленном списке "нежелательных организаций" теперь 158 пунктов.

До этого, в январе 2022 года, прокуратура признала нежелательной польскую WOT Foundation. Она вместе с фондом, который сегодня попал в список, организовывала «Форум Бориса Немцова».

«Фонд Бориса Немцова» занимается в том числе организацией образовательных программ, предоставляет стипендии журналистам, правозащитникам, ученым и активистам, а также ежегодно присуждает премию Бориса Немцова «за смелость человеку, проявившему исключительное мужество в борьбе за демократию и свободу».

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года шестью выстрелами из пистолета на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Следствие пришло к выводу, что убийство Немцова было заказным. По этому делу осуждены пять человек: непосредственный исполнитель экс-военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев (20 лет), Анзор и Шадид Губашевы (19 и 16 лет колонии соответственно), Темирлан Эскерханов (14 лет) и Хамзат Бахаев (11 лет). Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, подорвался на гранате во время задержания.

Дочь политика Жанна Немцова называла расследование в России неэффективным и обратилась в ЕСПЧ, который в 2023 году поддержал ее сторону и постановил, что Россия должна выплатить дочери оппозиционера €20 тыс. Москва вышла из-под юрисдикции этого суда в 2022-м, после решения покинуть Совет Европы.

Президент России Владимир Путин в декабре 2021 года заявил, что сделал все для раскрытия убийства оппозиционера. «Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме», — отметил он.

«Фонд имени Фридриха Науманна за свободу», попавший в реестр, был создан в 1958 году и назван в честь пастора Фридриха Науманна. Он ведет деятельность во многих странах Центральной и Восточной Европы, в Москве у него был филиал.