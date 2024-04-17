 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минюст внес «Фонд Бориса Немцова» в реестр нежелательных

«Фонд Бориса Немцова за свободу» основала его дочь Жанна в 2015 году в Германии. Также в реестр включили немецкий «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу»
Здание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство юстиции добавило в реестр «нежелательных организаций» немецкие «Фонд Бориса Немцова за свободу» и «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу». Статус нежелательной означает, что власти считают, что деятельность организации может представлять угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности страны. Деятельность таких организаций в России запрещена.

Генпрокуратура приняла решение о признании организаций нежелательными 13 марта, следует из документа. В обновленном списке "нежелательных организаций" теперь 158 пунктов.

До этого, в январе 2022 года, прокуратура признала нежелательной польскую WOT Foundation. Она вместе с фондом, который сегодня попал в список, организовывала «Форум Бориса Немцова».

«Фонд Бориса Немцова» занимается в том числе организацией образовательных программ, предоставляет стипендии журналистам, правозащитникам, ученым и активистам, а также ежегодно присуждает премию Бориса Немцова «за смелость человеку, проявившему исключительное мужество в борьбе за демократию и свободу».

Три канадские организации признали нежелательными в России
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года шестью выстрелами из пистолета на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Следствие пришло к выводу, что убийство Немцова было заказным. По этому делу осуждены пять человек: непосредственный исполнитель экс-военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев (20 лет), Анзор и Шадид Губашевы (19 и 16 лет колонии соответственно), Темирлан Эскерханов (14 лет) и Хамзат Бахаев (11 лет). Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, подорвался на гранате во время задержания.

Дочь политика Жанна Немцова называла расследование в России неэффективным и обратилась в ЕСПЧ, который в 2023 году поддержал ее сторону и постановил, что Россия должна выплатить дочери оппозиционера €20 тыс. Москва вышла из-под юрисдикции этого суда в 2022-м, после решения покинуть Совет Европы.

Президент России Владимир Путин в декабре 2021 года заявил, что сделал все для раскрытия убийства оппозиционера. «Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме», — отметил он.

«Фонд имени Фридриха Науманна за свободу», попавший в реестр, был создан в 1958 году и назван в честь пастора Фридриха Науманна. Он ведет деятельность во многих странах Центральной и Восточной Европы, в Москве у него был филиал.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Борис Немцов нежелательные организации Фонд Немцова Минюст
Материалы по теме
Минюст внес три канадские организации в перечень нежелательных
Политика
Минюст признал нежелательным немецкий «Форум имени Льва Копелева»
Политика
Минюст включил три образовательные организации США в список нежелательных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 16:37
В Калужской области упал зонд Общество, 19:32
«Альфа-Инвестиции» назвали топ-7 акций с потенциалом роста более 30% Инвестиции, 19:27
Потапова победила Самсонову на старте крупного турнира в Штутгарте Спорт, 19:24
Почему в ЕС активизировалась дискуссия об абортах Политика, 19:16
Курс биткоина упал ниже $60 тыс. Что дальше Крипто, 19:12
Губернатор попросил Путина ограничить дачную амнистию в зонах подтопления Недвижимость, 19:07
«Ростов» без Карпина обыграл «Урал» в полуфинале Кубка России Спорт, 19:04
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Первый с ноября гол Смолова помог «Динамо» победить «Оренбург» в Кубке Спорт, 18:58
Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по рублю до 2026 года Финансы, 18:55
Во втором регионе подняли выплаты заключившим контракт до ₽1 млн Политика, 18:54
В Уэльсе произошел взрыв на заводе крупнейшей военной компании Британии Общество, 18:49
Глава Ассоциации банков рассказал, как мошенники почти обманули его жену Общество, 18:44
Минюст внес «Фонд Бориса Немцова» в реестр нежелательных Политика, 18:30
Не более 15 минут на встречу: фишки командной работы от опытного продакта Pro, 18:26