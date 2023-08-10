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Минск сообщил о пресечении полетов дронов над охраняемыми объектами

Минобороны Белоруссии сообщило о пресечении полетов дронов над охраняемыми объектами
Белорусские военные не допустили проникновения нарушителей на охраняемые территории, в том числе были пресечены попытки запуска беспилотников
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В Белоруссии было пресечено несколько попыток проникновения на охраняемые территории и объекты, в том числе с использованием беспилотников, сообщило Минобороны республики.

Нарушители задержаны, в том числе оператор дрона, пытавшийся запустить его над территорией воинской части. «Средствами РЭБ пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией», — уточнили в ведомстве.

Военные, которые проявили бдительность, отмечены наградами, сообщили в Минобороны.

О каких именно инцидентах идет речь, не уточняется.

БелТА в августе сообщила о двух случаях обнаружения беспилотников вблизи белорусско-литовской границы. 31 июля уроженец Гродно был задержан при попытке запустить дрон «на сопредельную территорию», 4 августа три беспилотника нашли в доме вблизи границы.

В конце мая в Гомельской области, которая граничит с Украиной, был сбит двигавшийся якобы с ее территории беспилотник. Пограничники сбили его из стрелкового оружия, взрывчатка в дроне детонировала. На месте происшествия были обнаружены и изъяты многочисленные металлические элементы.

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