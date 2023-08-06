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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Во Внуково сняли запрет на полеты после поражения дрона в Подмосковье

Пресс-служба Внуково: в аэропорту сняты все ограничения на вылеты и прием самолетов
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Атаки беспилотников на Москву
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Во Внуково с 11:55 по московскому времени сняли все ограничения на вылет и прием самолетов, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Ограничения вводили утром 6 августа. С 10:26 часть рейсов была перенаправлена в другие столичные аэропорты. Во Внуково задерживалось 23 рейса, 2 отменили, следовало из данных сервиса «Яндекс.Расписание» на 12:00 мск.



По данным телеграм-канала Mash, в воздушной гавани вводили план «Ковер». Его вводят, когда в небе засекли опасные или неизвестные объекты.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что около 11:00 в столицу пытался прорваться беспилотник, он был уничтожен силами ПВО на подлете к городу. В Минобороны сообщили, что дрон упал в Подольском районе Подмосковья. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказали в ведомстве.

Теги
Внуково аэропорты дроны беспилотники
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