Во Внуково сняли запрет на полеты после поражения дрона в Подмосковье
Пресс-служба Внуково: в аэропорту сняты все ограничения на вылеты и прием самолетов
Во Внуково с 11:55 по московскому времени сняли все ограничения на вылет и прием самолетов, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Ограничения вводили утром 6 августа. С 10:26 часть рейсов была перенаправлена в другие столичные аэропорты. Во Внуково задерживалось 23 рейса, 2 отменили, следовало из данных сервиса «Яндекс.Расписание» на 12:00 мск.
По данным телеграм-канала Mash, в воздушной гавани вводили план «Ковер». Его вводят, когда в небе засекли опасные или неизвестные объекты.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что около 11:00 в столицу пытался прорваться беспилотник, он был уничтожен силами ПВО на подлете к городу. В Минобороны сообщили, что дрон упал в Подольском районе Подмосковья. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказали в ведомстве.