В Курской области заявили о повреждении железной дороги Льгов — Суджа
В Курской области на 28-м км железной дороги Льгов — Суджа обнаружили повреждение рельсов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, среди версий рассматривается попытка подрыва.
«Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено. На месте работают спецслужбы», — написал он в Telegram.
По словам Старовойта, восстановить поврежденный участок планируют в ближайшее время.
В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре подтвердили РБК, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Курской транспортной прокуратуры.
Ранее, 6 августа, Старовойт сообщил, что на аэродроме в Курской области предотвратили попытку диверсии. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Он отметил, что аэродром закрыт для приема гражданских самолетов и что там базируются военные. Он не привел подробностей, сообщив, что специалисты выясняют обстоятельства.
С начала российской военной операции на Украине 24 февраля курские власти сообщают об обстрелах погранпунктов и приграничных сел. На территории региона с 11 апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В регионе установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией и усилили патрулирование населенных пунктов. В конце мая Минобороны России направило в Курскую область дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности.
8 августа высокий уровень террористической опасности в регионе продлили еще на 15 суток — до 23 августа.