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В Курской области заявили о повреждении железной дороги Льгов — Суджа

Глава Курской области Старовойт заявил о повреждении железной дороги «Льгов — Суджа»
Среди возможных версий произошедшего рассматривают попытку подрыва. Сейчас на месте работают спецслужбы
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

В Курской области на 28-м км железной дороги Льгов — Суджа обнаружили повреждение рельсов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, среди версий рассматривается попытка подрыва.

«Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено. На месте работают спецслужбы», — написал он в Telegram.

По словам Старовойта, восстановить поврежденный участок планируют в ближайшее время.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре подтвердили РБК, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Курской транспортной прокуратуры.

В Курской области продлили высокий уровень опасности до 23 августа
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Фото:gubernator_46 / Telegram

Ранее, 6 августа, Старовойт сообщил, что на аэродроме в Курской области предотвратили попытку диверсии. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Он отметил, что аэродром закрыт для приема гражданских самолетов и что там базируются военные. Он не привел подробностей, сообщив, что специалисты выясняют обстоятельства.

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С начала российской военной операции на Украине 24 февраля курские власти сообщают об обстрелах погранпунктов и приграничных сел. На территории региона с 11 апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.

В регионе установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией и усилили патрулирование населенных пунктов. В конце мая Минобороны России направило в Курскую область дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности.

8 августа высокий уровень террористической опасности в регионе продлили еще на 15 суток — до 23 августа.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Курская область Роман Старовойт железная дорога
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