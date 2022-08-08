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В Курской области продлили высокий уровень опасности до 23 августа

Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Высокий (желтый) уровень террористической опасности в Курской области продлевается еще на 15 суток, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

«Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал губернатор.

На оперативном совещании обладминистрации Старовойт заявил, что в регионе существует риск работы диверсионных групп, а установление высокого уровня террористической опасности позволяет спецслужбам держать ситуацию на контроле, передает ТАСС.

Ранее высокий уровень опасности продлили в Белгородской области до 22 августа. Как и Курская, она граничит с Украиной, где с 24 февраля проходит военная операция. Накануне подобное решение приняли в Севастополе: там высокий уровень опасности продлили до 14 августа.

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
Политика
Севастополь

С начала боевых действий на Украине власти приграничных российских регионов неоднократно сообщали об обстрелах их территорий украинскими силами. В середине апреля области ввели повышенный уровень террористической опасности, с того момента он неоднократно продлевался.

6 августа Старовойт заявил, что на аэродроме в области предотвратили попытку диверсии. Тогда он отметил, что аэродром закрыт для приема гражданских самолетов, там базируются военные. Подробностей происшествия губернатор не сообщил и призвал местных жителей «с пониманием отнестись к текущей ситуации» и не использовать квадрокоптеры и другие беспилотники. Власти еще в середине июля призывали граждан не запускать их, чтобы избежать риска поломок и снизить нагрузку на силовиков.

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Теги
Курская область Роман Старовойт «желтый» уровень опасности
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