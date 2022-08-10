Омского депутата объявили в розыск по делу о «фейках» про армию

Дмитрий Петренко (Фото: omskgorsovet.ru)

Депутату Омского городского совета Дмитрию Петренко изменили меру пресечения на заключение под стражу, он не явился на заседание суда и объявлен в розыск, сообщили РБК в в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

В понедельник и вторник (8 и 9 августа) депутат не пришел на предварительные слушания по уголовному делу о «распространении фейков», по которому проходит в качестве обвиняемого, пояснили в суде местному порталу NGS55. В суде отметили, что поступила информация об отъезде Петренко из России, из-за чего производство по уголовному делу было приостановлено.

Предельное наказание по статье о публикации «недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России» (ст. 207.3 УК) грозит при отсутствии отягчающих обстоятельств лишением свободы на срок до трех лет. В случае квалификации по ч.2 (использование служебного положения), депутату грозит от пяти до десяти лет заключения.

Об уголовном преследовании Петренко сообщили 29 марта источники местных порталов OM1 и «Город55», указав, что депутата задержали. В тот же день в региональных управлениях СК и МВД порталу NGS55 отвергли эти данные.

Спустя два дня, 31 марта, Куйбышевский суд города сообщил, что по версии следствия, депутат горсовета в авторском Telegram-канале опубликовал «заведомо ложную информацию» о действиях российских военных в ходе операции на Украине.

Ему запретили пользоваться интернетом и любыми средствами связи без письменного разрешения следователя в течение двух месяцев, давать комментарии СМИ, покидать квартиру с 22:00 до 06:00, общаться со свидетелями по своему уголовному делу и публичные мероприятия и митинги, связанные с освещением данных предварительного следствия.

Читайте на РБК Pro Pro Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Исследования Pro Секреты slow life: как жить не спеша и оставаться продуктивным Секреты slow life: как жить не спеша и оставаться продуктивным Инструкции Pro В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию Статьи Pro Какие налоги становятся сюрпризом для участника сделки по продаже бизнеса Какие налоги становятся сюрпризом для участника сделки по продаже бизнеса Статьи Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Пять важных качеств бизнесмена, которые помогает развить спорт Пять важных качеств бизнесмена, которые помогает развить спорт Статьи Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи Pro «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах Статьи

Материал дополняется.