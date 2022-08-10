Узбекская диаспора предложила создать батальон для отправки на Украину

С предложением создать в Перми батальон из представителей узбекской диаспоры выступил лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края». Власти Узбекистана призвали граждан страны не участвовать в боевых действиях

Лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоре в Перми создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине. Видео его выступления опубликовала телекомпания «Ветта».



«Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем», — сказал он.

«Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур [тюрко-монгольский военачальник и завоеватель Тамерлан]. И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Джалолов, призвав собравшихся поддержать его.

Как сообщает podrobno.uz, Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в ответ на обращение Джалолова призвало граждан страны не следовать подобным призывам участвовать в боевых действиях. В ведомстве напомнили, что в Узбекистане наемничество, как и в России, запрещено законом. Согласно ст. 154 УК Узбекистана о наемничестве, участие в боевых действиях на территории другого государства или на его стороне наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Наказание грозит тем, кто не является гражданином или военнослужащим страны, которая находится в конфликте, или не проживает постоянно на ее территории. Джалолов при этом указал, что является гражданином России.

Ведомство и ранее призывало мигрантов из Узбекистана с осторожностью относиться к объявлениям о приглашении на работу в Россию за высокую зарплату, отмечая, что их целью может быть «привлечение граждан в зоны конфликта между Россией и Украиной».

В Перми уже сформированы два добровольческих подразделения для участия в военной операции на Украине — батальоны «Парма» и «Молот». О формировании батальонов для участия в боевых действиях также объявляли власти Курской области, Приморского края, Башкирии, Нижегородской области, Тюменской области, Чечни и других.

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Российское Минобороны не раскрывало число военных, задействованных в операции на Украине. В ведомстве заявили только, что к ее проведению привлекается часть Вооруженных сил России, «численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим»; власти также не раз заявляли, что в России не планируют объявлять мобилизацию.

В начале марта министр Сергей Шойгу сообщил, что более 16 тыс. добровольцев с Ближнего Востока попросили отправить их в Донбасс для участия «в том, как они называют, освободительном движении». Президент Владимир Путин эту инициативу одобрил.