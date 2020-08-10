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Посол пообещал освободить задержанных в Минске журналистов через 15 минут

В посольстве сообщили о скором освобождении Семена Пегова, Антона Старкова и Дмирия Лосенко. Захарова ранее говорила, что по другим задержанным таких хороших новостей нет
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Задержанный в Минске российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов буде освобожден «в считанные, ближайшие 10-15 минут», сообщил посол в Минске Дмитрий Мезенцев, передает «РИА Новости».

«Сейчас должны освободить Пегова, а также Старкова и Лосенко из Daily Storm. По поводу Максима Солопова у меня пока нет информации», — заявили РБК в пресс-службе посольства России в Белоруссии.

Ранее о том, что ситуация может «разрешиться в течение часа», говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть хорошие новости, непосредственно про Пегова. Только что <...> я говорила с Дмитрием Мезенцевым, нашим послом в Минске, который сказал, что мы ожидаем <...> в самое ближайшее время позитивную динамику и <...> разрешение этого вопроса. <...> Я надеюсь, что это произойдет в течение часа, ситуация будет разрешена», — сказала Захарова.

По ее словам, российской стороной для этого «была проделана очень большая работа». «Я не могу сказать, что по остальным задержанным есть такие же хорошие новости, потому что некоторых еще мы не можем найти», — добавила Захарова.

В самом МИДе сообщили, что «посольство России в Минске занимается каждым конкретным случаем». Ведомство попросило российских журналистов при работе в Белоруссии попросили «полностью соблюдать ее законодательство». «Хочется надеяться, что и белорусская сторона будет способствовать нормальной организации их работы», — добавили в МИДе.

Обращение российских СМИ к властям Белоруссии
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После завершения голосования на выборах президента Белоруссии в Минске и других городах страны прошли массовые акции протеста. Демонстрантов милиция разгоняла при помощи дубинок, светошумовых гранат и водометов.

В ходе столкновений пострадали несколько российских журналистов. Помимо Пегова это корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов. Последнего силовики избили и он получил серьезные травмы, сообщили журналисты Daily Storm.

Солопова, предположительно, доставили в изолятор временного содержания «Жодино», сообщил РБК координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

«По косвенным признакам наш адвокат это понял. Сейчас еще одно место в самом Минске проверяем, но с большей долей вероятности это ИВС «Жодино». Там завтра должны состояться суды по административным делам. Тактика довольна похожа на действия московской полиции, когда проходят большие акции — развозят по разным удаленным точкам, держат людей, потом судят и так далее. Даже несмотря на то, что посольство вмешивается, ни одна из структур не может ничего официально подтвердить», — сказал Прянишников.

По его словам, журналистов Daily Storm, которых задержали вместе с Солоповым, также стоит искать в «Жодино».

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

РБК направил запрос в ИВС «Жодино».

По словам Захаровой, действия белорусских властей по отношению к российским журналистам оказались несоразмерными. «Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа — обязательное условие их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — заявила она.

Авторы: Виктория Полякова, Майя Бобенко
Теги: Мария Захарова, задержание журналистов, выборы президента Белоруссии
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