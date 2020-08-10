Посол пообещал освободить задержанных в Минске журналистов через 15 минут

В посольстве сообщили о скором освобождении Семена Пегова, Антона Старкова и Дмирия Лосенко. Захарова ранее говорила, что по другим задержанным таких хороших новостей нет

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Задержанный в Минске российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов буде освобожден «в считанные, ближайшие 10-15 минут», сообщил посол в Минске Дмитрий Мезенцев, передает «РИА Новости».

«Сейчас должны освободить Пегова, а также Старкова и Лосенко из Daily Storm. По поводу Максима Солопова у меня пока нет информации», — заявили РБК в пресс-службе посольства России в Белоруссии.

Ранее о том, что ситуация может «разрешиться в течение часа», говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть хорошие новости, непосредственно про Пегова. Только что <...> я говорила с Дмитрием Мезенцевым, нашим послом в Минске, который сказал, что мы ожидаем <...> в самое ближайшее время позитивную динамику и <...> разрешение этого вопроса. <...> Я надеюсь, что это произойдет в течение часа, ситуация будет разрешена», — сказала Захарова.

По ее словам, российской стороной для этого «была проделана очень большая работа». «Я не могу сказать, что по остальным задержанным есть такие же хорошие новости, потому что некоторых еще мы не можем найти», — добавила Захарова.