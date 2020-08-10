Лукашенко заявил о желании оппозиции штурмовать его резиденцию

По его словам, во Дворце независимости толпу могли встретить сотрудники Службы безопасности и антитеррора. Пройти к резиденции протестующим помешал ОМОН

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участников акции протеста в Минске провоцировали на штурм Дворца независимости — официальной резиденции главы государства. Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, были зафиксированы телефонные звонки, авторы которых говорили о необходимости собрать 100 тыс. человек, чтобы идти на штурм резиденции. По его словам, именно для этого толпу собирали недалеко от этого здания.

При этом Лукашенко отметил, что остановившие протестующих сотрудники ОМОНа «уберегли их от критического шага». «Если бы они дошли до Дворца независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось», — сказал президент.

Лукашенко добавил, что оппозиционерами пытаются управлять из Польши. «Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину. Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей», — заявил он.

Ранее белорусский президент назвал участников акций протеста «овцами», которые управлялись телефонными звонками из Польши, Чехии и Великобритании. Патриотами же он назвал сотрудников ОМОНа.

Video

По официальной информации, в ходе акций протеста минувшей ночью пострадали 89 милиционеров и митингующих. Около 3 тыс. человек были задержаны. Акции протеста происходили не только в Минске, но также и в других регионах страны.

Среди задержанных в Минске были и российские журналисты, которые ездили в столицу Белоруссии по работе. При задержании они не оказывали сопротивление, однако все равно получили удары дубинками.

В пресс-службе посольства в Минске пообещали выяснить обстоятельства задержания российских граждан.