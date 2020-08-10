Лукашенко заявил о желании оппозиции штурмовать его резиденцию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 13:10
Банки внедрят автосписание средств со счета. Как это повлияет на биткоин Крипто, 15:41 Адвокат Ефремова сообщил о резком ухудшении здоровья актера Общество, 15:40 Кипр согласился поднять налоги на капитал из России Экономика, 15:38 Нераскрытый потенциал: сколько можно заработать на оптимизации бэк-офиса Pro, 15:38 Альфа-банк ответил на жалобы пользователей о сбоях мобильного приложения Общество, 15:34 Стали известны имена зараженных коронавирусом футболистов «Атлетико» Спорт, 15:34 «Sputnik Беларусь» сообщил о задержании и избиении корреспондента Политика, 15:29 «Автократу трудно отказаться от привычек»: западные СМИ о Лукашенко Политика, 15:16 Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID Общество, 15:15 Искусствовед с помощью нейросети воссоздал лица римских императоров Индустрия 4.0, 15:13  Медикам в пенсионном стаже зачтут день работы с больными COVID-19 за два Общество, 15:11 Роспотребнадзор назвал долю заболевших COVID после возвращения с курортов Общество, 14:57 Китай ввел зеркальные ограничения в ответ на санкции США против Гонконга Политика, 14:57 Из России вылетели первые рейсы на курорты Турции Стиль, 14:56
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко заявил о желании оппозиции штурмовать его резиденцию

По его словам, во Дворце независимости толпу могли встретить сотрудники Службы безопасности и антитеррора. Пройти к резиденции протестующим помешал ОМОН
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участников акции протеста в Минске провоцировали на штурм Дворца независимости — официальной резиденции главы государства. Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, были зафиксированы телефонные звонки, авторы которых говорили о необходимости собрать 100 тыс. человек, чтобы идти на штурм резиденции. По его словам, именно для этого толпу собирали недалеко от этого здания.

При этом Лукашенко отметил, что остановившие протестующих сотрудники ОМОНа «уберегли их от критического шага». «Если бы они дошли до Дворца независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось», — сказал президент.

Лукашенко добавил, что оппозиционерами пытаются управлять из Польши. «Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину. Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей», — заявил он.

Лукашенко заявил о планах протестующих штурмовать органы власти в городах
Политика
Александр Лукашенко

Ранее белорусский президент назвал участников акций протеста «овцами», которые управлялись телефонными звонками из Польши, Чехии и Великобритании. Патриотами же он назвал сотрудников ОМОНа.

Video

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

По официальной информации, в ходе акций протеста минувшей ночью пострадали 89 милиционеров и митингующих. Около 3 тыс. человек были задержаны. Акции протеста происходили не только в Минске, но также и в других регионах страны.

Среди задержанных в Минске были и российские журналисты, которые ездили в столицу Белоруссии по работе. При задержании они не оказывали сопротивление, однако все равно получили удары дубинками.

В пресс-службе посольства в Минске пообещали выяснить обстоятельства задержания российских граждан.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко сообщил о поручении эвакуировать членов 33 избиркомов
Политика
Лукашенко назвал овцами участников протестов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter