Лукашенко заявил о планах протестующих штурмовать органы власти в городах

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах протестующих взять штурмом органы власти в двух населенных пунктах

«Они [протестующие] в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти», — заявил белорусский лидер (цитата по БелТА).

Он добавил, что организаторы акций бросили 200-300 человек на юг страны, где в одном из городов был окружен райисполком. В связи с этим в ситуацию вмешались пограничники, пояснил глава государства.

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