МИД Турции пообещал ответить на американские санкции

Турция не оставит без ответа решение США ввести санкции против двух высокопоставленных турецких чиновников. С таким заявлением выступил МИД Турции, сообщает Reuters.

«Мы призываем власти США отказаться от этого ошибочного поступка», — приводит агентство выдержу из заявления внешнеполитического ведомства Турции. Действия Вашингтона Анкара сочла «враждебными».

В среду, 1 августа, США ввели санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции за причастность к аресту американского пастора Эндрю Брансона. Помимо пастора в заключении находятся и другие американцы, а также граждане Турции, которые работали в дипмиссии США в Турции. Их задержали в октябре 2016 года по подозрению в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают вдохновителем неудавшегося июльского восстания.

Как отмечал Bloomberg, Вашингтон неоднократно переносил сроки введения санкций против Анкары, надеясь на освобождение Брансона и других задержанных.

«Мы не сможем решить наши проблемы, если власти США не поймут, что не достигнут своих незаконных требований с помощью таких методов», — написал в Twitter глава МИД Турции.