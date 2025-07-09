Кремль назвал интерес Украины в переговорах словами «мы идем вперед»
Продолжение переговоров с Россией несет потенциальную пользу для украинской стороны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Вы знаете, что Россия ожидает от Украины предложения по третьему раунду. Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно, мы идем вперед», — заявил пресс-секретарь.
Песков отметил, что с каждым новым днем украинской стороне придется принимать новые обстоятельства на земле.
Накануне, 8 июля, пресс-секретарь президента заявил об отсутствии подвижек в согласовании даты переговоров с Украиной. Он отметил, что Москва ждет предложений украинской стороны.
Ранее Песков сообщил, что решение о проведении встречи представителей России и Украины будет принято, после того как завершатся все процедуры согласования.
Позже министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что стороны согласовывают сроки третьего раунда прямых переговоров с Украиной. По словам главы внешнеполитического ведомства, речь должна идти о прочном мире, а не о паузе.
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