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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал интерес Украины в переговорах словами «мы идем вперед»

Песков: продолжение переговоров в интересах Украины, поскольку мы идем вперед
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Продолжение переговоров с Россией несет потенциальную пользу для украинской стороны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что Россия ожидает от Украины предложения по третьему раунду. Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно, мы идем вперед», — заявил пресс-секретарь.

Песков отметил, что с каждым новым днем украинской стороне придется принимать новые обстоятельства на земле.

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Накануне, 8 июля, пресс-секретарь президента заявил об отсутствии подвижек в согласовании даты переговоров с Украиной. Он отметил, что Москва ждет предложений украинской стороны.

Ранее Песков сообщил, что решение о проведении встречи представителей России и Украины будет принято, после того как завершатся все процедуры согласования.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что стороны согласовывают сроки третьего раунда прямых переговоров с Украиной. По словам главы внешнеполитического ведомства, речь должна идти о прочном мире, а не о паузе.

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Дмитрий Песков переговоры Россия Украина
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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