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Самоубийство Старовойта ,  
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В Москве началось прощание со Старовойтом

Сюжет
Самоубийство Старовойта

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Центральной клинической больнице в Москве проходит прощание с экс-губернатором Курской области и бывшим министром транспорта Романом Старовойтом.

Оно началось в 9:00 и пройдет до 11:00.

На месте дежурит много сотрудников правоохранительных органов, пройти в церемониальный зал можно исключительно по спискам.

Проститься со Старовойтом приехали новый глава Минтранса Андрей Никитин и вице-премьер Александр Новак, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минпромторга Антон Алиханов и другие министры.

Прощание с экс-министром Старовойтом пройдет в столичной ЦКБ 10 июля
Общество
Роман&nbsp;Старовойт

Похоронить покойного планируют в Санкт-Петербурге.

7 июля в Одинцово обнаружили тело Старовойта с огнестрельным ранением. На месте также нашли его наградной пистолет. Следственный комитет сообщил, что, по предварительной версии, Старовойт совершил самоубийство.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года, до этого, с 2019 по 2024 год, был губернатором Курской области.

Утром в день его смерти президент Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначили Андрея Никитина, ранее занимавшего пост заместителя министра и губернатора Новгородской области.

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Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Александра Озерова
Роман Старовойт прощание смерть
Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
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