В Москве началось прощание со Старовойтом

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

В Центральной клинической больнице в Москве проходит прощание с экс-губернатором Курской области и бывшим министром транспорта Романом Старовойтом.

Оно началось в 9:00 и пройдет до 11:00.

На месте дежурит много сотрудников правоохранительных органов, пройти в церемониальный зал можно исключительно по спискам.

Проститься со Старовойтом приехали новый глава Минтранса Андрей Никитин и вице-премьер Александр Новак, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минпромторга Антон Алиханов и другие министры.

Похоронить покойного планируют в Санкт-Петербурге.

7 июля в Одинцово обнаружили тело Старовойта с огнестрельным ранением. На месте также нашли его наградной пистолет. Следственный комитет сообщил, что, по предварительной версии, Старовойт совершил самоубийство.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года, до этого, с 2019 по 2024 год, был губернатором Курской области.

Утром в день его смерти президент Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначили Андрея Никитина, ранее занимавшего пост заместителя министра и губернатора Новгородской области.