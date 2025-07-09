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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ назвали возможную передачу США десяти ракет Patriot «глупой шуткой»

В ВСУ предупредили, что сочтут глупой шуткой передачу США лишь 10 ракет Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам высокопоставленного офицера ВВС Украины, этого количества «не хватит даже для одного боя». Украинские военные все больше разочарованы неопределенностью с поставками военной помощи США, пишет The Times
Фото: Bobbie DeHerrera / Getty Images
Фото: Bobbie DeHerrera / Getty Images

Если США действительно передадут Украине только десять ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, это можно посчитать «глупой шуткой», заявил газете The Times высокопоставленный офицер ВВС Украины.

«Если они действительно пришлют нам десять [ракет], это будет просто глупой шуткой. Этого не хватит даже на один бой», — сказал источник издания.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил об обещании президента США Дональда Трампа «немедленно отправить» Украине десять ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. По информации издания, обещание прозвучало во время телефонного разговора, который состоялся 4 июля. В ходе беседы Трамп также выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.

После этого в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем поручении министру обороны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому «активизировать все контакты с американской стороной». Он добавил, что ожидает результаты этих контактов «в ближайшее время» и заявил о подготовке «встреч военных и политических команд».

При этом, по информации The Times, украинские военные все больше разочарованы неопределенностью с американскими поставками. По данным источников газеты, одну партию из 40 ракет-перехватчиков для Patriot развернули, когда Пентагон внезапно остановил поставки Украине на этой неделе.

В начале июля стало известно о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. В Белом доме это объяснили необходимостью провести аудит собственных военных запасов.

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В поставку также должны были входить ракеты малой дальности для перехвата дронов, но украинские военные опасаются, что их количество также значительно сократят. Как пишет The Times, Украина полагается на американские системы ПВО Patriot для перехвата российских гиперзвуковых и баллистических ракет.

Позже Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву, поскольку «они должны иметь возможность защищать себя». В частности, речь шла и о ракетах-перехватчиках для Patriot.

В среду Зеленский прибыл в Рим для участия в международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 10–11 июля. На встрече также будет присутствовать спецпосланник президента США Кит Келлог, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики и главы международных организаций. Президент Украины уже провел встречу с Келлогом. 

Россия осуждает поставки оружия на Украину и указывает, что это только затягивает военный конфликт.

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Евгений Вахляев
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