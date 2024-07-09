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Военная операция на Украине ,  
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Германия расширила список поставляемого на Украину оружия

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Военная операция на Украине

Кабмин Германии обновил перечень поставляемого на Украину оружия, документ опубликован на сайте правительства страны.

Военная помощь Киеву предоставляется двумя способами, отметили в правительстве. С одной стороны, Берлин направляет Украине средства для финансирования поставок военной техники, с другой стороны — напрямую отправляет Украине оружие из запасов Вооруженных сил.

Всего Германия предоставила или обязалась предоставить военную помощь Киеву на сумму около €28 млрд. В 2024 году немецкие средства для укрепления безопасности Украины составят около €7,1 млрд.

В список поставляемого оружия, в частности, вошли:

  • 50 танков Leopard 1A5 с боеприпасами;
  • 120 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
  • три зенитно-ракетных комплекса Patriot с ракетами (ранее: две);
  • 155 тыс. патронов для ЗСУ Gepard (ранее: 146 000);
  • 11 радиолокационных станций TRML-4D (ранее: девять);
  • 166 тыс. патронов калибра 155 мм (ранее: 111 тыс.).

Кроме того, Берлин увеличил число готовящихся к отправке на Украину дронов, беспилотных надводных кораблей, эвакуационных машин и необходимых военным аксессуаров.

Германия одобрила экспорт оружия на рекордные €7,48 млрд
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце июня Берлин одобрил экспорт оружия на рекордные €7,48 млрд — эта сумма на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Около 65% этого экспорта на сумму €4,88 млрд предназначались для Украины. В числе других крупнейших импортеров — Саудовская Аравия, которая стала закупать оружие после того, как королевство вышло из боевых действий в Йемене и Берлин ослабил ограничения на экспорт оружия в страну.

Власти России критикуют поставки оружия Украине. В Кремле заявляли, что подобные действия ведут к эскалации и не способствуют урегулированию конфликта.

Теги
Военная операция на Украине Германия оружие
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