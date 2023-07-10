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Reuters узнал о согласовании плана НАТО на случай «нападения России»

Reuters: страны НАТО впервые с холодной войны согласовали ответный удар по России
Согласование плана в июне блокировала Турция. По данным агентства, ее тогда не устроили географические формулировки, касающиеся Кипра. Снять препятствия удалось за день до саммита НАТО в Вильнюсе
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны — члены НАТО достигли договоренностей по плану, который подробно описывает, как альянс будет реагировать в случае «российской атаки», передает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Альянсу удалось преодолеть противодействие Турции и достичь договоренностей за день до саммита лидеров НАТО в Вильнюнсе, отмечает агентство. Оно также указывает, что в течений десятилетий Североатлантический альянс не видел необходимости в крупномасштабных планах обороны, поскольку вел «небольшие войны» в Афганистане и Ираке и считал, что постсоветская Россия не представляет реальной угрозы.

В середине июня Reuters писал со ссылкой на источники писал, что согласование плана заблокировала Турция. По данным агентства, ее не устроили географические формулировки, в частности связанные с Кипром (северная часть острова контролируется протурецким правительством, которое признает только Анкара).

Неназванный американский дипломат тогда выражал надежду, что итоговые документы получится согласовать к саммиту НАТО в Литве.

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