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Responsible Statecraft сообщил детали подготовки плана НАТО по России

Responsible Statecraft: в НАТО подготовили секретный план на случай столкновения с Россией

В НАТО подготовили секретный план, в котором впервые со времен холодной войны будет описано, как Североатлантическому альянсу следует действовать в случае конфликта с Россией, пишет издание Responsible Statecraft. Ранее о таком плане сообщал Reuters.

Как передает RS, план «на тысячи страниц» был подготовлен военными представителями в штаб-квартире альянса в Брюсселе и другими должностными лицами блока за закрытыми дверями; в материале утверждается, что с этим планом предварительно не ознакомились парламентские организации или независимые эксперты.

По данным издания, речь идет о некоем «семействе» военных планов. Они включают концепцию сдерживания и обороны евроатлантического региона, стратегические планы, требования к структуре вооруженных сил и прочие документы.

Responsible Statecraft — это издание аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне». Своей задачей оно называет «продвижение позитивного, беспристрастного видения внешней политики США» и критику идеологии и интересов, которые «втянули Соединенные Штаты в контрпродуктивные и бесконечные войны». Центр был основан в 2019 году, в финансировании участвовал фонд миллиардера Джорджа Сороса.

План будет представлен на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, передавал ранее Reuters. Представитель альянса адмирал Роб Бауэр подчеркивал тогда, что оборонный блок должен быть готов к войне с Россией в любой момент.

Страны - члены НАТО, хотя поддерживают Украину в вооруженном конфликте с Россией, заверяют, что не ищут конфронтации с Москвой. В то же время в Пентагоне предупредили, что альянс  будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».

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